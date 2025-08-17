Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ στο πλευρό του Ζελένσκι: Οι ελπίδες, οι πιέσεις και τα διαπραγματευτικά «όπλα» στη συνάντηση με τον Τραμπ

Η πιο κρίσιμη ημέρα… μέχρι την επόμενη είναι η Δευτέρα 18 Αυγούστου καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ετοίμασε την συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αυτή την φορά δεν θα είναι μόνος του στον Λευκό Οίκο αλλά θα έχει μαζί του την Ευρωπαική Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσαν την παρουσία τους.

«Είμαι πολύ ευτυχής που θα μπορέσω να σας συνοδεύσω αύριο» Δευτέρα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα είναι επίσης παρούσα στην αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Ο Ζελένσκι ταξίδεψε την Κυριακή στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με τους άλλους ηγέτες για να προετοιμαστούν για τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

«Είναι πολύ σημαντικό να είστε μαζί μας και να μιλήσουμε μαζί στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζελένσκι στις Βρυξέλλες δίπλα στη φον ντερ Λάιεν.

«Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να είναι τόσο ενωμένη τώρα όσο ήταν στην αρχή, όπως ήταν το 2022», όταν η Ρωσία πραγματοποίησε τη μεγάλης κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Αυτή η ενότητα συμβάλλει πραγματικά στην προώθηση της πραγματικής ειρήνης και πρέπει να παραμείνει ισχυρή».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την πρόσφατη δήλωσή του σε συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στο να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

«Για όλους στην Ευρώπη αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή, αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει και ποιος θα είναι ο ρόλος της Αμερικής, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης, τι μπορεί να κάνει η ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι το κύριο καθήκον μας: Χρειαζόμαστε ασφάλεια για να λειτουργήσει στην πράξη».

«Πολλά θα επικεντρωθούν στο είδος των εγγυήσεων ασφάλειας που επιδιώκει η Ουκρανία», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Οι ΗΠΑ πρέπει τώρα να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες της πρότασης, είπε, και στη συνέχεια να την παρουσιάσουν στη Ρωσία και να πείσουν τη Μόσχα να την αποδεχτεί.

«Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη», πρόσθεσε.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να βασιστούν στο ΝΑΤΟ

Ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff είπε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να βασιστούν στο άρθρο V της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι μια εχθρική επίθεση εναντίον ενός μέλους θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ωστόσο, οι εγγυήσεις δεν θα δίνονται επίσημα από τη συμμαχία, αλλά από μεμονωμένα μέλη, είπε.

«Αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενδεχομένως έτοιμες να δώσουν εγγυήσεις ασφάλειας βάσει του άρθρου V, αλλά όχι από το ΝΑΤΟ, αλλά απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Witkoff στο Fox News. «Αυτό είναι σημαντικό».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν μετά την τηλεφωνική τους συνδιάλεξη ότι συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, καθώς και τη σημασία της λήψης αποφάσεων από την Ουκρανία για το έδαφός της και την ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων.\

Οι πιέσεις που θα ασκηθούν στον Ζελένσκι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν ο Ζελένσκι να δεχτεί πιέσεις από τον Τραμπ να αποδεχτεί τη συμφωνία που πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η Ουκρανία θα αποσυρθεί και θα παραδώσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της περιοχής του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα παγώσει τη σύγκρουση κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής στο Ζαπορίζια και το Χερσόν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το κύριο καθήκον του Ζελένσκι τη Δευτέρα θα είναι να πείσει τον Τραμπ ότι υπάρχουν άλλες, καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη του κύριου στόχου του προέδρου των ΗΠΑ, που είναι η γρήγορη λήξη του πολέμου.

Εάν ο Ζελένσκι απλώς απορρίψει τις απαιτήσεις του Πούτιν, το αδιέξοδο που θα προκύψει θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι. Όταν ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, μπήκε σε φωνητική διαμάχη με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο JD Vance.

Τι ζητά η Ευρώπη και το Κίεβο

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν εδώ και καιρό ότι η εδαφική ακεραιότητα και οι κυριαρχικές επιλογές της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν σεβαστές στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ιδιωτικά ότι η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει όλο το έδαφός της, αλλά λένε ότι η ρωσική κατοχή τμημάτων της Ουκρανίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και δεν πρέπει ποτέ να αναγνωριστεί νομικά ως ρωσικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι σημείωσε την Κυριακή ότι το σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει την παράδοση εδαφών ή την ανταλλαγή γης. Πιθανότατα θα αντιμετώπιζε τεράστια αντίδραση στο εσωτερικό της χώρας αν παραχωρούσε εδάφη που ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να κατακτήσει.

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», είπε ο Ζελένσκι. «Θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε όλες. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων», οπότε είναι απαραίτητη τώρα μια κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από γρήγορη εργασία για μια τελική συμφωνία, είπε.