Την πλήρη απαγόρευση στις εισαγωγές άνθρακα από την Ρωσία αναμένεται να ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο νέο πακέτο κυρώσεων για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η πληροφορία για την απόφαση αυτή έρχεται από ανώτατη ευρωπαϊκή πηγή.

⚠️EU TO BAN ALL COAL IMPORTS FROM RUSSIA – EU SOURCE