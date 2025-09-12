Κόσμος

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους – Υπέρ ψήφισε και η Ελλάδα

Την απόφαση υπερψήφισαν 142 χώρες
ΟΗΕ
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ / Photo / Reuters

Τη λύση των δύο κρατών για να μπει τέλος στη διαμάχη Ισραήλ και Παλαιστίνης φαίνεται να στηρίζουν με μεγάλη πλειοψηφία τα κράτη του ΟΗΕ.

Αυτό δείχνει η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σήμερα Παρασκευή 12.09.2025, η οποία ενέκρινε με μεγάλη πλειψηφία, τη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους.

Στη δήλωση, που υπερψήφισε και η Ελλάδα, περιγράφονται «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών.

Συνολικά έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο -με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία- σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Ο Μακρόν χαιρετίζει την υιοθέτηση της «δήλωσης της Νέας Υόρκης» για λύση δύο κρατών

Την υιοθέτηση της δήλωσης της Νέας Υόρκης στον ΟΗΕ, χαιρέτισε ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από μια σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Αίγυπτος εμπόδισε το Ισραήλ να σκοτώσει ηγέτες της Χαμάς στο έδαφός της και απείλησε με αντίποινα
Οποιαδήποτε απόπειρα κατά της ζωής ηγετών της Χαμάς σε αιγυπτιακό έδαφος θα θεωρηθεί ως παραβίαση της κυριαρχίας και, κατά συνέπεια, ως κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ
Καπνός μετά από βομβαρδισμό στα σύνορα Ισραήλ - Λωρίδας της Γάζας
Τάιλερ Ρόμπινσον: Το πορτρέτο του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Με υποτροφία στο πανεπιστήμιο, πόζαρε με όπλα
Βετεράνος της αστυνομίας ο πατέρας του, κοινωνική λειτουργός η μητέρα του - «Ευχαριστούμε τα μέλη της οικογένειας του Ρόμπινσον, έκαναν το σωστό», είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα
Τάιλερ Ρόμπινσον: Το πορτρέτο του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Με υποτροφία στο πανεπιστήμιο, πόζαρε με όπλα 8
Newsit logo
Newsit logo