Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους – Υπέρ ψήφισε και η Ελλάδα

Τη λύση των δύο κρατών για να μπει τέλος στη διαμάχη Ισραήλ και Παλαιστίνης φαίνεται να στηρίζουν με μεγάλη πλειοψηφία τα κράτη του ΟΗΕ.

Αυτό δείχνει η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σήμερα Παρασκευή 12.09.2025, η οποία ενέκρινε με μεγάλη πλειψηφία, τη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δήλωση, που υπερψήφισε και η Ελλάδα, περιγράφονται «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών.

Συνολικά έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο -με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία- σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μακρόν χαιρετίζει την υιοθέτηση της «δήλωσης της Νέας Υόρκης» για λύση δύο κρατών

Την υιοθέτηση της δήλωσης της Νέας Υόρκης στον ΟΗΕ, χαιρέτισε ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από μια σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.