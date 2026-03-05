Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που περιόριζε τις εξουσίες του Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν

H Αμερικανική Γερουσία απέρριψε σχέδιο ψηφίσματος με σκοπό να περιοριστούν οι εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, λόγω της σθεναρής υποστήριξης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Στα τέλη του Ιανουαρίου, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει η ένοπλη σύρραξη, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν είχε εισηγηθεί το σχέδιο ψηφίσματος στη Γερουσία με σκοπό να «διαταχθεί οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να απόσχουν από εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που δεν έχουν αδειοδοτηθεί από το Κογκρέσο».

Η πρωτοβουλία αυτή απορρίφθηκε (53 ψήφοι κατά, 47 υπέρ). Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, υποστηρικτής του πολέμου, τάχθηκε κατά, ενώ ο συνάδελφός του Ραντ Πολ ήταν το μοναδικό μέλος του ρεπουμπλικανικού κοινοβουλευτικού λόχου που ψήφισε υπέρ.

Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι προφανές πως εννοεί να ενισχύσει και να επεκτείνει την εκτελεστική εξουσία σε βάρος της νομοθετικής αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Τιμ Κέιν, μαζί με άλλους δημοκρατικούς, ήθελε να επαναβεβαιωθεί ότι το Κογκρέσο είναι ο μοναδικός θεσμός, δυνάμει του αμερικανικού Συντάγματος, που έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο.

«Οι Αμερικανοί θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να μειώσει τις τιμές–όχι να μας σέρνει σε ανώφελους κι αιώνιους πολέμους», τόνισε ο γερουσιαστής που εκλέγεται στη Βιρτζίνια προχθές Τρίτη. Καταγγέλλει από το Σάββατο τον πόλεμο που κήρυξε «παράνομα» ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

Μετά την –διαβαθμισμένη άκρως απόρρητη– ενημέρωση των γερουσιαστών από στελέχη της κυβέρνησης και του στρατού, ιδίως του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, την Τρίτη, ο κ. Κέιν τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν παρουσιάστηκε καμιά απόδειξη από κυβερνητικής πλευράς για την ύπαρξη «άμεσης απειλής του Ιράν» για τις ΗΠΑ.

Αυτό το ζήτημα, η «άμεση απειλή», βρίσκεται στην καρδιά του διαλόγου για τη νομιμότητα του πολέμου που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και τυπικά μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει τον πόλεμο, νόμος του 1973 επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάσσει περιορισμένης έκτασης στρατιωτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί –διαπραχθείσα ή επαπειλούμενη– επίθεση εναντίον της χώρας.

Στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε από το Μαρ-α-Λάγκο την επίθεση το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ακριβώς στην «άμεση» απειλή που ήγειρε κατ’ αυτόν το Ιράν, χωρίς να πείσει τη δημοκρατική αντιπολίτευση επ’ αυτού.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία κείμενο παρόμοιο με αυτό που εισηγήθηκε ο κ. Κέιν στη Γερουσία, αργότερα σήμερα. Και σε αυτό το σώμα της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας όμως αναμένεται η πρωτοβουλία να αποτύχει.

«Η ιδέα ότι θα αφαιρέσουμε την εξουσία από τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεών μας, τον πρόεδρο, να τελειώσει τη δουλειά είναι τρομακτική προοπτική για μένα», είπε χθες ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

«Είναι επικίνδυνο, και ελπίζω –και πιστεύω– ότι έχουμε επαρκείς ψήφους για να το απορρίψουμε», πρόσθεσε ο «speaker» απευθυνόμενος στον Τύπο στο Καπιτώλιο.