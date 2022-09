Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στο περιθώριο της 22ης Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που πραγματοποιείται στο Ουζμπεκιστάν.

Η γκάφα του προέδρου της Ρωσίας, κατά τις πρώτες δηλώσεις μπροστά στους δημοσιογράφους, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των social media. Αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πούτιν τον αποκάλεσε “πρωθυπουργό”, αντί για πρόεδρο…

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Footage of Putin and Erdogan meeting in Samarkand.



Turkey is a reliable partner. It can provide food supplies through its territory to all countries of the world



25% of Russian gas supplies to Turkey will be paid in rubles – Putin#Russia pic.twitter.com/q4tCFXE4I2