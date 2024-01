Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 25 τραυματίστηκαν από την επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ και τον Τζο Μπάιντεν να προειδοποιεί με αντίποινα.

Είναι η πρώτη φορά που στρατιώτες των ΗΠΑ σκοτώνονται στη Μέση Ανατολή από τις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, κάτι που αποτελεί νέο στάδιο και εγείρει φόβους για κλιμάκωση των ήδη μεγάλων εντάσεων στην περιοχή, εν μέσω του ακήρυχτου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Σήμερα, η Αμερική θρηνεί. Τη χθεσινή νύχτα, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά των δυνάμεών μας που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Ιορδανία», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Μην έχετε καμιά αμφιβολία: όλοι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν, όποτε και όπως θέλουμε», πρόσθεσε, με απειλητικό τόνο.

Last night, three U.S. service members were killed, and many wounded, during an unmanned aerial drone attack on our forces stationed in northeast Jordan near the Syria border.



Jill and I join the families and friends of our fallen in grieving the loss of these warriors in this…