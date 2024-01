Η Ιορδανία διαψεύδει ότι η επίθεση με drone κατά στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ, από την οποία σκοτώθηκαν 3 στρατιώτες, έγινε στο έδαφός της, καθώς ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας, Mουχάμαντ αλ Μπουμπαϊντίν, τόνισε ότι έγινε στη Συρία.

Ο Mουχάμαντ αλ Μπουμπαϊντίν δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο al Mamlaka της Ιορδανίας ότι η επίθεση με drone είχε στόχο την αμερικανική βάση Αλ-Τανφ των ΗΠΑ στη Συρία.

Η βάση Αλ-Τανφ αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας βάση του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας και του Ιράκ. Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός δεν κατονόμασε τη βάση που έγινε η επίθεση, αναφέροντας μόνο ότι η επίθεση συνέβη σημειώθηκε σε βάση στη βορειοανατολική Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Νωρίτερα σήμερα (28.1.2024), ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι τρία μέλη του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν και πολλά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης drone εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μελών του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού που μπορεί να έχουν τραυματιστεί στην επίθεση σε βάση της βορειοανατολικής Ιορδανίας, με 34 μέλη του στρατού να τελούν υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανούς τραυματικούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς.

Μερικοί από τους τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα από τη στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

