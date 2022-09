Πέθανε στην Ισπανία ο συγγραφέας Χαβιέρ Μαρίας, ίσως ο πλέον μεταφρασμένος συγγραφέας της χώρας. Ο Μαρίας νικήθηκε από πνευμονία που προκάλεσε ο κορονοϊός, στα 70 του χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός του οίκος στην Ισπανία, το έργο του Χαβιέρ Μαρίας έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και 60 χώρες. Ο κορυφαίος λογοτέχνης πέθανε στη Μαδρίτη σε ηλικία 70 ετών από πνευμονία, την Κυριακή (11.09.2022).

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, η πνευμονία προκλήθηκε από τον κορονοϊό και είχε ως αποτέλεσμα την πολύμηνη νοσηλεία του.

Γεννημένος το 1951 στη Μαδρίτη, θεωρείται ένας από τους μεγάλους συγγραφείς της σύγχρονης ισπανικής λογοτεχνίας. Πέρυσι εκδόθηκε το 16ο του μυθιστόρημα «Tomás Nevinson».

