«Η Κάμαλα Χάρις μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να γράψει ιστορία» – Άρθρο διθύραμβος από την Χίλαρι Κλίντον

Η πρώην υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον έχει δηλώσει την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις και εξηγεί το πώς μπορεί να γίνει η νέα πρόεδρος της χώρας και να μείνει στην ιστορία.

Με ένα άρθρο της στους New York Times, το οποίο ανέβασε και στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η Χίλαρι Κλίντον ανέλυσε την ιστορική απόφαση του Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί την περασμένη Κυριακή (21.07.2024) και να δώσει σκυτάλη στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Η Κλίντον, που είχε βάλει υποψηφιότητα στην προεδρική κούρσα των ΗΠΑ το 2016, ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ, εξήγησε στο κείμενό της το γιατί ήταν τόσο σημαντική η απόσυρση Μπάιντεν, πόσο σωστή ήταν η επιλογή της Κάμαλα Χάρις ως νέα υποψήφια των Δημοκρατικών, αλλά και το πόσο ικανή είναι για να φτάσει στη νίκη των εκλογών.

«Είναι ταλαντούχα, έμπειρη και έτοιμη να γίνει πρόεδρος. Και ξέρω ότι μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε η Χίλαρι Κλίντον.

Στην ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) επίσης πρόσθεσε: «Είναι παγίδα να πιστεύει κανείς ότι η πρόοδος είναι αδύνατη. Η αναμέτρηση μεταξύ Χάρις και Τραμπ είναι μια επιλογή ανάμεσα σε παλιά παράπονα και νέες λύσεις. Να γιατί μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε».

It is a trap to believe that progress is impossible. The contest between Harris and Trump is a choice between old grievances and new solutions. Here’s why we can and must win. https://t.co/LnHPAPyA8J

Η Χίλαρι Κλίντον και ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον έχουν δηλώσει ανοιχτά και από την πρώτη στιγμή ότι υποστηρίζουν την Κάμαλα Χάρις για να βάλει υποψηφιότητα στην προεδρική κούρσα.

I’ve known Kamala Harris a long time. This brilliant prosecutor will make the case against convicted felon Donald Trump and the Project 2025 agenda to take away our freedoms.



But she can’t do it alone. Become a part of this historic campaign today. https://t.co/WdRfHpTM01 pic.twitter.com/VZk2NHVtwL