Η βασιλική σύζυγος Καμίλα, θα απονείμει το Βραβείο Booker 2022 όπως ανακοινώθηκε από το Μπάκιγχαμ. Η σύζυγος του βασιλιά Κάρολου είναι λάτρης των βιβλίων, αποκαλύπτοντας συχνά – πυκνά λίστες με τα αγαπημένα της.

Σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο βόρειο Λονδίνο, η Καμίλα θα απονείμει για έβδομη φορά το Βραβείο Booker στον νικητή, υποστηρίζοντας για πολλά χρόνια τον γραμματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο με επισκέψεις σε σχολεία και βιβλιοθήκες, καθώς και συναντήσεις με συμμετέχοντες σε σεμινάρια ανάγνωσης σε εργασιακούς χώρους και σε φυλακές για να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα προγραμμάτων αλφαβητισμού ενηλίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Βραβείο Booker απονέμεται για το καλύτερο μυθιστόρημα που γράφτηκε στα αγγλικά και δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία.

Looking forward to covering @TheBookerPrizes later. 6 fantastic books to choose from, but which will win? Ceremony is live on Front Row @BBCRadio4 lots of insights @BBCNews – Good luck to all 6 authorshttps://t.co/J4BgFHDXOB