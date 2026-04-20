Η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα Ντι Τρέβι για να κάνει ευχή επειδή δεν είχε μαζί της ψιλά

Η γνωστή τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι έκανε ένα πανέμορφο ταξίδι στη Ρώμη και στην επίσκεψη της στη Φοντάνα Ντι Τρέβι βρήκε τη λύση στο πρόβλημα που έχουν πολλοί που επισκέπτονται το διάσημο στιβάνι όταν δεν έχουν μαζί τους μετρητά.

Σε βίντεο λοιπόν που ανέβασε η Κέιτι Πέρι φαίνεται η ίδια να βάζει την πιστωτική της κάρτα μέσα στα νερά του σιντριβανιού Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη καθώς δεν είχε πάνω της ψιλά, αλλά ήθελε να κάνει την καθιερωμένη ευχή.

Η 41χρονη τραγουδίστρια ανέβασε στο TikTok την Κυριακή 19 Απριλίου στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην ιταλική πρωτεύουσα, όπου εμφανίζεται μπροστά στο σιντριβάνι φορώντας γκρι φούτερ και τραγουδώντας «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα» για να μπορέσει να το ρίξει και να κάνει ευχή όπως συνηθίζεται.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Σας το είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ρέστα», παραπέμποντας σε στίχο από το τραγούδι της στο άλμπουμ Witness, όπου αναφέρεται: «Δεν τα πάω καλά με την αλλαγή, αλλά τελευταία ρίχνω πολλά νομίσματα».

Εκείνη ένιωσε την ανάγκη να ρίξει κάτι στη Φοντάνα ντι Τρέβι «για καλή τύχη». Στο βίντεο, βάζει για λίγο την πιστωτική της κάρτα στο νερό και μετά την παίρνει πίσω.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Ρώμη καθώς πραγματοποίησε το Σάββατο 18 Απριλίου ιδιωτική συναυλία στο La Nuvola, ωστόσο ξέκλεψε χρόνο για βόλτες στην πόλη.