Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η βασίλισσα Ελισάβετ απένειμε τον τίτλο της Λαίδης στο Ιπποτικό Τάγμα της Περικνημίδας (καλτσοδέτας) στην 74χρονη Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Με αυτό τον τρόπο, η 95χρονη μονάρχης θέλησε να αναγνωρίσει στην Δούκισσα της Κορνουάλης τις υπηρεσίες και την αφοσίωση της συζύγου του διαδόχου του θρόνου και στο Στέμμα.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μετά από αυτή την κίνηση της βασίλισσας Ελισάβετ «ανοίγει ο δρόμος» για την δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, να λάβει τον τίτλο της «βασίλισσας», όταν ο πρίγκιπας Κάρολος ανέλθει στο θρόνο της Βρετανίας. Υπενθυμίζεται ότι η Καμίλα και ο πρίγκιπας Κάρολος, μετά τον γάμο τους το 2005 και ενώ ήταν ακόμα νωπή η μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το Παλάτι είχε ανακοινώσει πως, όταν ο Κάρολος στεφθεί βασιλιάς η Καμίλα θα λάβει τον τίτλο της «Princess Consort» (πριγκίπισσα σύντροφος).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά καιρούς φίλοι του πρίγκιπα Καρόλου έχουν δηλώσει ότι ο πρωτότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ στην πραγματικότητα επιθυμεί να δει την Καμίλα βασίλισσα στο πλευρό του, όταν και αν, η 95χρονη μητέρα του αποφασίσει να παραιτηθεί υπέρ του.

Ο τίτλος της Λαίδης στο Ιπποτικό Τάγμα της Περικνημίδας (καλτσοδέτας), όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, είναι η ύψιστη τιμή που η βασίλισσα μπορεί να απονείμει καθώς το Τάγμα της Περικνημίδας είναι το πρώτο τη τάξει τάγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Τάγμα ιδρύθηκε το 1348 από τον βασιλιά Εδουάρδο τον Γ’ και για την δημιουργία του Τάγματος υπάρχουν πολλοί θρύλοι. Το επικρατέστερο είναι αυτό που αναφέρει ότι η κόμισσα του Σάλσμπουρι, Ιωάννα του Κεντ, χόρευε στο παλάτι του Έλθαμ όταν η καλτσοδέτα της γλίστρησε και έπεσε κάτω. Οι παριστάμενοι άρχισαν να γελούν ειρωνικά και τότε, ο βασιλιάς την πήρε και την έδεσε στο πόδι του λέγοντας στην αγγλονορμανδική διάλεκτο: «Honi soit qui mal y pense» (ντροπή σε όποιον σκέφτεται το κακό). Η παραπάνω φράση έγινε το ρητό του τάγματος.

Ο αριθμός των Ιπποτών και των Κυριών που γίνονται μέλη στο Τάγμα της Περικνημίδας ανέρχεται στα 24 άτομα και μόνο η βασίλισσα έχει την δυνατότητα να χρήσει κάποιον μέλος του Τάγματος και μάλιστα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του πρωθυπουργού. Εκτός από τα 24 κύρια μέλη του μεσαιωνικού Τάγματος υπάρχουν και οι «υπεράριθμοι Ιππότες και Κυρίες», που είναι μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αλλά και ξένοι γαλαζοαίματοι.

ROBERT HARDMAN: Camilla being made a Lady of the Order of the Garter is a hint that she could be named Queen https://t.co/XeUpsn6tF5