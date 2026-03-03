Κόσμος

«Η Κούβα είναι η επόμενη», λέει γερουσιαστής και σύμμαχος του Τραμπ

«Η Κούβα είναι η επόμενη... Θα πέσουν. Αυτή η κομμουνιστική δικτατορία στην Κούβα, οι μέρες της είναι μετρημένες»
U.S. Senator Lindsey Graham (R-SC) speaks during a U.S. Senate Judiciary Privacy, Technology, and the Law Subcommittee hearing on oversight of telecommunications carriers in the wake of the January 6, 2021 attack on the U.S. Capitol, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., February 10, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
O Λίντσεϊ Γκράχαμ / Reuters

Στο στόχαστρο του Λίντσεϊ Γκράχαμ μπήκε η Κούβα, δείχνοντας πως στο μάτι του Ντόναλντ Τραμπ είναι το νησί της Καραϊβικής.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας και σύμμαχος του Ντόναλτ Τραμπ, απείλησε τους ηγέτες της Κούβας λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του αρχηγού του κράτους του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Άφησε να εννοηθεί ότι το κομμουνιστικό καθεστώς στην Αβάνα θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος στόχος των ΗΠΑ. «Το ιρανικό καθεστώς, το μητρικό πλοίο της διεθνούς τρομοκρατίας, πρόκειται να καταρρεύσει», δήλωσε ο Γκράχαμ στο Fox News χθες το βράδυ (02.03.2026).

«Ο καπετάνιος του πλοίου, ο Αγιατολάχ, είναι νεκρός σαν πέτρα». Πρόσθεσε: «Η Κούβα είναι η επόμενη… Θα πέσουν. Αυτή η κομμουνιστική δικτατορία στην Κούβα, οι μέρες της είναι μετρημένες».

Σοβαρή ανθρωπιστική κρίση αντιμετωπίζει η Κούβα, που στεγνώνει από καύσιμα και βασικά αγαθά, καθώς σφίγγει ο κλοιός των πιέσεων από την κυβέρνηση Τραμπ. Το μέγεθος της κρίσης αποτυπώνουν εικόνες διεθνών μέσων, σύμφωνα με τα οποία, οικογένειες αναζητούν υπολείμματα τροφίμων σε σωρούς απορριμμάτων.

