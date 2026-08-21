Η Μελάνια Τραμπ επέστρεψε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω φημών για τη Νάταλι Χαρπ – «Άκουσα ότι σας έλειψα»

Η Μελάνια Τραμπ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από πάνω από έναν μήνα, σε μια στιγμή που η παρουσία της 35χρονης Νάταλι Χαρπ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει όργιο φημών στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε την Πέμπτη (20.08.2026) στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, μαζί με τον σύζυγό της, και μάλιστα πιασμένοι χέρι-χέρι. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της είχε γίνει στις 19 Ιουλίου, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Άκουσα ότι σας έλειψα, οπότε να ’μαι!», είπε χαμογελώντας η Μελάνια.

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Μελάνια Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Tierney Cross

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε εν μέσω δημοσιευμάτων για τη στενή επαγγελματική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Νάταλι Χαρπ – της βοηθού που δεν λείπει ποτέ από το πλευρό του. Ακόμα και σε πορτμπαγκάζ SUVμπήκε για να είναι μαζί του.

💬"J'ai entendu dire que je vous avais manqué. Me voici !"



Melania Trump fait sa première apparition publique depuis un mois, afin d'annoncer une nouvelle série de bourses d'études pour les enfants placés#BFM2 pic.twitter.com/iki4pyXXun — BFM (@BFMTV) August 20, 2026



Η Χαρπ είναι εκτελεστική βοηθός του Αμερικανού προέδρου και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον στενό κύκλο του. Έγινε γνωστή ως «ανθρώπινος εκτυπωτής» («Human Printer»), καθώς συνήθιζε να μεταφέρει μαζί της φορητό εκτυπωτή και να δίνει στον Τραμπ τυπωμένα άρθρα, αντιδράσεις στα social media και άλλο υλικό που θεωρούσε ότι θα τον ενδιέφερε.

Δημοσιεύματα την έχουν επίσης περιγράψει ως συνεργάτιδα με σημαντική πρόσβαση στον πρόεδρο και στον λογαριασμό του στο Truth Social.

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Η συζήτηση για τη Χαρπ δεν περιορίζεται στην καθημερινή παρουσία της δίπλα στον πρόεδρο.

Δημοσιεύματα που επικαλούνται το βιβλίο των δημοσιογράφων των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουόν, έχουν αναφερθεί σε ιδιαίτερα προσωπικές επιστολές που φέρεται να έγραψε η Χαρπ στον Τραμπ, εκφράζοντας την έντονη αφοσίωσή της. Μία από τις φράσεις που έχουν δημοσιευθεί είναι ότι ο Τραμπ ήταν «ό,τι έχει σημασία» για εκείνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε ότι η πιο αφοσιωμένη συνεργάτιδά του είναι το μόνο άτομο που τον αγαπά όσο η σύζυγός του Μελάνια και τα παιδιά του. «Όλοι εσείς θα φύγετε και θα βγάλετε χρήματα. Εκείνη δεν θα με αφήσει ποτέ».