Ντόναλντ Τραμπ για Νάταλι Χαρπ: «Με αγαπά όσο η Μελάνια, δεν θα με αφήσει ποτέ»

Ακολουθεί τον Ντόναλντ Τραμπ παντού: στο Οβάλ Γραφείο, στο Air Force One, στο γκολφ. Τυπώνει όσα θέλει να διαβάσει, γράφει τις αναρτήσεις που εκείνος υπαγορεύει στo Truth Social.

Ποια είναι τελικά η 35χρονη βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ Νάταλι Χαρπ, που απέκτησε ασυνήθιστα μεγάλη πρόσβαση στον αμερικανό πρόεδρο και γιατί απασχολεί εντόνως τα μέσα τα τελευταία 24ωρα; Ακόμα και στο πορτμπαγκάζ SUV μπήκε για να είναι μαζί του.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε ότι η πιο αφοσιωμένη συνεργάτιδά του είναι το μόνο άτομο που τον αγαπά όσο η σύζυγός του Μελάνια και τα παιδιά του. «Όλοι εσείς θα φύγετε και θα βγάλετε χρήματα. Εκείνη δεν θα με αφήσει ποτέ».

Στις φωτογραφίες βρίσκεται σχεδόν πάντα λίγο πίσω του. Ένα λάπτοτ στο χέρι, κινητά, συχνά ένας φορητός εκτυπωτής. Δεν μιλά όταν δεν της ζητείται, δεν διεκδικεί τα φώτα και σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της εικόνας.«Είναι πάντα εκεί. Κυριολεκτικά, πάντα», λέει χαρακτηριστικά πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο στο BBC.

Η Νάταλι Χαρπ είναι ειδική βοηθός και εκτελεστική βοηθός του προέδρου. Η πραγματική θέση της στον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ, όμως, είναι πολύ πιο ιδιαίτερη.

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Τόσο ώστε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε μυστικά το Air Force One στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, εξαιτίας πληροφοριών για πιθανή ιρανική απειλή εναντίον του, η Χαρπ ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους ανθρώπους που πήρε μαζί του στο άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος.

Δεν ήταν μαζί του μέλη του υπουργικού συμβουλίου αλλά η Νάταλι ήταν.

Μέσα στο Trumpworld έχει αποκτήσει ένα παρατσούκλι που περιγράφει ίσως καλύτερα από τον επίσημο τίτλο της τι ακριβώς κάνει: «human printer».

Ο Τραμπ προτιμά να διαβάζει ειδήσεις και πληροφορίες τυπωμένες σε χαρτί. Η Χαρπ τον ακολουθεί λοιπόν με φορητό εκτυπωτή και μπαταρία, έτοιμη να του δώσει άρθρα, αναρτήσεις, μηνύματα και οτιδήποτε άλλο ζητήσει.

Η γυναίκα πίσω από τα Truth Social posts

Η Χαρπ έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social και δημοσιεύει αναρτήσεις εκ μέρους του. Ένα χαρακτηριστικό βίντεο από την προεκλογική περίοδο του 2024 τη δείχνει δίπλα στον Τραμπ ενώ εκείνος παρακολουθεί ομιλία της Κάμαλα Χάρις.

Ο πρόεδρος υπαγορεύει. Εκείνη πληκτρολογεί.

Η ιστορία τους, ωστόσο, δεν αρχίζει από την πολιτική. Η Χαρπ μεγαλώνει στην Καλιφόρνια σε συντηρητική χριστιανική οικογένεια, αποφοιτά το 2012 από το Point Loma Nazarene University στο Σαν Ντιέγκο και αργότερα αποκτά MBA από το Liberty University.

Η ζωή της αλλάζει όταν διαγιγνώσκεται με καρκίνο των οστών. Χρόνια αργότερα θα αποδώσει στον Τραμπ κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική ευκαιρία: την ίδια της τη ζωή.

Ο Τραμπ είχε υπογράψει το 2018 το Right to Try Act, που διεύρυνε υπό προϋποθέσεις την πρόσβαση ασθενών σε μη εγκεκριμένες πειραματικές θεραπείες. Η Χαρπ υποστήριξε δημοσίως ότι χάρη σε αυτή την πολιτική μπόρεσε να λάβει θεραπεία που διαφορετικά δεν θα είχε στη διάθεσή της.

«Χωρίς εσένα, θα είχα πεθάνει περιμένοντας να εγκριθούν», είπε απευθυνόμενη στον Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020.

Ο ίδιος εντυπωσιάστηκε. «Φώτισε την τηλεοπτική οθόνη όπως πολύ λίγοι άνθρωποι που έχω δει», είπε αργότερα.

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική αμφισβήτηση σε αυτή την ιστορία. Η Washington Post είχε συμβουλευθεί ειδικούς το 2020, οι οποίοι υποστήριξαν ότι, με βάση τη θεραπεία και το χρονοδιάγραμμα που περιέγραφε η Χαρπ, είναι απίθανο ο νόμος του Τραμπ να είχε πράγματι καθοριστικό ρόλο. Το φάρμακο στο οποίο αναφερόταν είχε ήδη εγκριθεί από την FDA όταν το έλαβε!

Νάταλι Χαρπ, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evan Vucci

Για τη Χαρπ, όμως, τίποτα δεν άλλαξε.

Η δημόσια υπεράσπιση του Τραμπ την οδηγεί βαθύτερα στο κίνημα MAGA. Συμμετέχει στην προεκλογική προσπάθεια του 2020 και, μετά την ήττα του, εργάζεται ως παρουσιάστρια στο συντηρητικό One America News Network.

Εκεί γίνεται μία από τις ένθερμες υπερασπίστριές του και αναπαράγει τους fake ισχυρισμούς ότι οι εκλογές του 2020 είχαν «κλαπεί».

Το 2022 πηγαίνει ακόμη πιο κοντά στον Τραμπ. Η ίδια και η μητέρα της μετακομίζουν στο West Palm Beach της Φλόριντα, λίγα χιλιόμετρα από το Mar-a-Lago.

Η Νάταλι Χαρπ, η σκιά του Ντόναλντ Τραμπ / Photo by Al Drago for The Washington Post

Είναι η περίοδος που αρκετοί παλιοί συνεργάτες απομακρύνονται. Ο Τραμπ βρίσκεται εκτός Λευκού Οίκου, αντιμέτωπος με έρευνες και ποινικές υποθέσεις. Η Χαρπ μένει.

«Εσύ είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα»

Ακριβώς αυτή η αφοσίωση είναι που έχει προκαλέσει τα περισσότερα ερωτήματα γύρω από τη σχέση τους.

Οι δημοσιογράφοι των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν έχουν γράψει ότι η Χαρπ έστελνε στον Τραμπ ιδιαίτερα θερμές προσωπικές επιστολές.

Σε μία από αυτές, σύμφωνα με τους ίδιους, έγραφε: «Εσύ είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα».

Σε άλλη φέρεται να του έλεγε ότι δεν ήθελε «ποτέ να τον απογοητεύσει» και τον περιέγραφε ως «Guardian and Protector in this Life» – «Φύλακα και Προστάτη μου σε αυτή τη ζωή».

Οι περιγραφές αυτές έχουν ενισχύσει τη δημόσια περιέργεια γύρω από την ασυνήθιστα στενή σχέση τους. Δεν αποτελούν, ωστόσο, απόδειξη οποιασδήποτε άλλης φύσης σχέσης πέραν αυτής που είναι δημοσίως γνωστή.

Η Νάταλι Χαρπ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο / Francis Chung / POLITICO via AP Images

Η μυστική πτήση που την έφερε στο προσκήνιο

Η παρουσία της Χαρπ δίπλα στον Τραμπ απέκτησε νέα σημασία μετά το δραματική φυγάδευση στην Τουρκία.

Υπό τον φόβο πιθανής ιρανικής απειλής, ο πρόεδρος μεταφέρθηκε με εξαιρετική μυστικότητα από το Air Force One σε διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος, ενώ το προεδρικό Boeing συνέχισε ως αντιπερισπασμός.

Μαζί του πήγε μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, ανάμεσά τους η Χαρπ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί θεωρεί ότι ο Τραμπ επέλεξε να την έχει μαζί του σε μια τόσο κρίσιμη επιχείρηση ασφαλείας, η Μάγκι Χάμπερμαν χρησιμοποίησε μια εντυπωσιακή παρομοίωση: τη χαρακτήρισε κάτι σαν «comfort blanket», μια παρουσία που προσφέρει στον πρόεδρο αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας.

Η φράση που άναψε φωτιά στην Ουάσιγκτον

Και τότε ήρθε ο Τζον Όσοφ. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, το όνομα του οποίου ακούγεται ήδη για τις προεδρικές εκλογές του 2028, επιτέθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στον Τραμπ λέγοντας ότι δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του, αλλά να παίζει γκολφ, να χτίζει την αίθουσα χορού του και να «ταξιδεύει με τη Νάταλι».

Η αναφορά προκάλεσε θύελλα… Όταν η δημοσιογράφος του CNN Κρίστεν Χολμς ρώτησε τον Τραμπ σχετικά, η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν εξαιρετικά επιθετική. Η επίσημη ομάδα Rapid Response επιτέθηκε προσωπικά στη δημοσιογράφο, φτάνοντας μάλιστα να αναφερθεί στα παιδιά της.

Αν στόχος ήταν να κλείσει η συζήτηση, συνέβη το αντίθετο…