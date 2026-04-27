Η Μελάνια Τραμπ ξεσπά κατά του Τζίμι Κίμελ για το «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα»: «Διαδίδει μίσος, ως εδώ»

Το σχόλιο που προκάλεσε την οργή της Μελάνια - «Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση»
Μελάνια Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο

Η Μελάνια Τραμπ περνά στην αντεπίθεση, απαντώντας με σκληρή γλώσσα στον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ μετά από σχόλια που έκανε για την οικογένειά της.

«Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική» γράφει σε ανάρτησή της στο Χ η Μελάνια Τραμπ και συνεχίζει.

«Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια μας για να διαδίδουν μίσος. Δειλός, ο Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, γιατί γνωρίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει και να τον προστατεύει.

Ως εδώ. Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμη η ηγεσία του ABC θα επιτρέψει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινωνίας μας;»

Η Μελάνια Τραμπ δίπλα από τον σύζυγό τους, λίγα λεπτά πριν τους πυροβολισμούς

Σάλος με το σχόλιό του για τη Μελάνια πριν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών – «Λάμπει σαν μέλλουσα χήρα»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για τη Μελάνια Τραμπ, οι οποίες έγιναν μόλις λίγες ημέρες πριν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και πολιτική ένταση στις ΗΠΑ.

Ο Κίμελ παρουσίασε λίγες μέρες πριν την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο το Σάββατο (25.05.2026) μια παρωδία του ετήσιου δείπνου – μιας εκδήλωσης που τιμά τη δημοσιογραφία και χρηματοδοτεί υποτροφίες – και στο πλαίσιο αυτής αναφέρθηκε στη σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια. 

«Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μια μέλλουσα χήρα», είπε ο Κίμελ.

Στη συνέχεια, σχολίασε και τα γενέθλιά της: «Ξέρετε, τα γενέθλια της Μελάνια είναι την Κυριακή. Σχεδιάζει να τα γιορτάσει στο σπίτι, όπως κάνει πάντα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και ψιθυρίζοντας: “Τι έχω κάνει;”»

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς

Το Σάββατο το βράδυ οι καλεσμένοι μόλις είχαν προλάβει να κάτσουν στα τραπέζια τους, και να τρώνε τα ορεκτικά τους, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κατέκλυσαν την αίθουσα του Washington Hilton έπειτα από μια σειρά «δυνατών κρότων».

Η αίθουσα, γεμάτη με δημοσιογράφους, αστέρες του Χόλιγουντ και μέλη της κυβέρνησης – μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – μετατράπηκε σε σκηνή πανικού.

Βίντεο δείχνουν καλεσμένους με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες να κρύβονται κάτω από τραπέζια, ενώ πράκτορες περιπολούν στον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε πυροβοληθεί ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, μια ιστορική σύμπτωση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, κατάφερε να περάσει από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν εξουδετερωθεί άμεσα από τις αρχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμη το σμόκιν του, απευθύνθηκε στο έθνος δύο ώρες αργότερα λέγοντας: «Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν». 

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών τραυματίστηκε, ωστόσο αναμένεται να αναρρώσει.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών, υποσχόμενος μια εκδήλωση που θα είναι «μεγαλύτερη και καλύτερη».

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν ακόμη μία απόπειρα δολοφονίας – την τρίτη – κατά του αμερικανού προέδρου Τραμπ, σε ένα κλίμα ήδη έντονης πολιτικής πόλωσης.

