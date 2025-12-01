Κόσμος

Η Μελάνια Τραμπ μας ξεναγεί στον στολισμένο Λευκό Οίκο: Η φωτογραφία με νόημα που εξισώνει τον Τραμπ με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον

Την αίσθηση του «σπιτικού» θέλει να μεταφέρει η Πρώτη Κυρία στους Αμερικανούς
Λευκός Οίκος
Ο στολισμένος Λευκός Οίκος / πηγή φωτογραφίας: @WhiteHouse

Στα άδυτα του στολισμένου για τα Χριστούγεννα Λευκού Οίκου μας ξεναγεί με ένα βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Με τίτλο: Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά σου – Τα Χριστούγεννα της Αμερικής, η Μελάνια Τραμπ στέλνει τις ευχές της μέσα από την ξενάγηση αυτή στον εντυπωσιακά στολισμένο Λευκό Οίκο.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρατάμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες», γράφει στην ανάρτηση την οποία αναδημοσίευσε βεβαίως και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X. 

Σε ακόμα μια ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο αυτή τη φορά με φωτογραφίες μπορεί να διακρίνει κανείς το πορτραίτο του Ντόναλντ Τραμπ να φιγουράρει αντικρυστά από το πορτραίτο του πρώτου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον…

Ο Τζόρτζ Ουάσινγκτον είναι για τους Αμερικανούς ο πατέρας του έθνους και προφανώς για τους νυν ενοίκους του Λευκού Οίκου και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Για την ιστορία: 

– Το ανατολικό δωμάτιο είναι στολισμένο για τα 250 χρόνια της Αμερικής

– Το θέμα του Κόκκινου Δωματίου είναι η προώθηση του Μέλλοντος

– Το θέμα του πράσινου δωματίου: Οικογενειακή διασκέδαση

Επίσης: 

– Χρησιμοποιήθηκαν 7 χιλιόμετρα κορδέλας 

– Πάνω από 2.000 πακέτα με λαμπιόνια

– 120 κιλά gingerbread

– Πάνω από 200 μέτρα γιρλάντας

– 51 Χριστουγεννιάτικα δέντρα

– 75 στεφάνια
 
 

Κόσμος
