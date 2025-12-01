Η Μελάνια Τραμπ μας ξεναγεί στον στολισμένο Λευκό Οίκο: Η φωτογραφία με νόημα που εξισώνει τον Τραμπ με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον

Στα άδυτα του στολισμένου για τα Χριστούγεννα Λευκού Οίκου μας ξεναγεί με ένα βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Με τίτλο: Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά σου – Τα Χριστούγεννα της Αμερικής, η Μελάνια Τραμπ στέλνει τις ευχές της μέσα από την ξενάγηση αυτή στον εντυπωσιακά στολισμένο Λευκό Οίκο.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρατάμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες», γράφει στην ανάρτηση την οποία αναδημοσίευσε βεβαίως και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X.

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS



This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Σε ακόμα μια ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο αυτή τη φορά με φωτογραφίες μπορεί να διακρίνει κανείς το πορτραίτο του Ντόναλντ Τραμπ να φιγουράρει αντικρυστά από το πορτραίτο του πρώτου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον…

HOME IS WHERE THE HEART IS



America’s Christmas at the White House. pic.twitter.com/acueX2bKjz — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Ο Τζόρτζ Ουάσινγκτον είναι για τους Αμερικανούς ο πατέρας του έθνους και προφανώς για τους νυν ενοίκους του Λευκού Οίκου και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Για την ιστορία:

– Το ανατολικό δωμάτιο είναι στολισμένο για τα 250 χρόνια της Αμερικής

– Το θέμα του Κόκκινου Δωματίου είναι η προώθηση του Μέλλοντος

– Το θέμα του πράσινου δωματίου: Οικογενειακή διασκέδαση

Επίσης:

– Χρησιμοποιήθηκαν 7 χιλιόμετρα κορδέλας

– Πάνω από 2.000 πακέτα με λαμπιόνια

– 120 κιλά gingerbread

– Πάνω από 200 μέτρα γιρλάντας

– 51 Χριστουγεννιάτικα δέντρα

– 75 στεφάνια



