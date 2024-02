Σαν σήμερα, στις 3 Φεβρουαρίου του 1959 μία μοιραία πτήση έμελλε να είναι η τελευταία για τους αστέρες της ροκ Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσι Βάλενς και ο Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον.

Η κακοκαιρία και οι λανθασμένοι χειρισμοί του πιλότου προκαλούν την συντριβή του αεροπλάνου στο οποίο επέβαιναν τα τρία αστέρια της ροκ.

Το σοκ της παγκόσμιας κοινής γνώμης ήταν τόσο μεγάλο ώστε 65 χρόνια μετά τον θάνατό τους, η μέρα του δυστυχήματος έχει μείνει γνωστή ως «η μέρα που πέθανε η μουσική».

Ο Ντον Μακ Λιν στο τραγούδι του με τίτλο «American Pie» έγραψε τον στίχο «η μέρα που πέθανε η μουσική» και έτσι έμεινε το τραγικό αυτό συμβάν στην ιστορία.

Η κλασική αμερικανική επιτυχία, που συνεχίζει να έχει απήχηση στο κοινό σε περιόδους αναταραχής, υπήρξε και το θέμα του ντοκιμαντέρ του δισκογραφικού παραγωγού Σπένσερ Πρόφερ «The Day The Music Died».

Ο Σπένσερ Πρόφερ εξερευνά το νόημα πίσω από το τραγούδι του Ντον ΜακΛιν και ο ίδιος ο τραγουδιστής – τραγουδοποιός μιλά για το αεροπορικό δυστύχημα στην Αϊόβα το 1959.

Το χρονικό της μοιραίας πτήσης

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Φεβρουαρίου 1959, οι τρεις Αμερικανοί αστέρες – Μπάντι Χόλι, Ρίτσι Βάλενς και Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον – συνάντησαν τον πιλότο τους Ρότζερ Πίτερσον για μία πτήση που θα τους μετέφερε στον επόμενο σταθμό της περιοδείας τους.

Αυτό που δεν ήξεραν είναι ότι κανείς τους δεν θα έφτανε στον τελικό προορισμό.

Ο Χόλι και το συγκρότημά του, οι Crickets, είχαν μόλις σημειώσει επιτυχία Νο. 1 με το «That’ll Be the Day».

Οι τρεις μουσικοί μεσουρανούσαν τότε στις ΗΠΑ. Ο 22χρονος Μπάντι Χόλι με τραγούδια όπως τα «That’ll Be the Day», «Peggy Sue» και «It’s So Easy», ο 17χρονος Ρίτσι Βάλενς με το «La Bamba» και ο 28χρονος Τζάιλς Ρίτσαρντσον με το «Chantilly Lace».

Οι τρεις τους είχαν υπογράψει για τη συμμετοχή τους στην περιοδεία «The Winter Dance Party», που αποτελούνταν από 24 συναυλίες σε διάστημα τριών εβδομάδων. Η περιοδεία σημείωνε τεράστια επιτυχία.

Ο Χόλι είχε απηυδήσει με το λεωφορείο της περιοδείας καθώς είχε χαλάσει ο κλιματισμός με τις θερμοκρασίες να είναι υπό το μηδέν και το κρύο να μην αντέχεται.

Για να αποφύγει άλλη μια δύσκολη νύχτα στο δρόμο, αποφάσισε να νοικιάσει ένα αεροπλάνο από μία τοπική αεροπορική εταιρεία για να τους μεταφέρει στην επόμενη συναυλία στην πόλη Moorhead στη Μινεσότα.

Στη διάθεσή του τέθηκε ένα τετραθέσιο μονοκίνητήριο με πιλότο τον Ρότζερ Πίτερσον.

Στο αεροπλάνο θα επέβαινε το συγκρότημα του Μπάντι Χόλι που ήταν και η μεγάλη φίρμα του ροκ εντ ρολ, δηλαδή οι Τόμι Όλσαπ και Γουάιλον Τζένινγκς και οι υπόλοιποι μουσικοί θα συνέχιζαν με το προβληματικό λεωφορείο.

Ο Γουάιλον Τζένινγκς προσφέρθηκε να παραχωρήσει τη θέση του στον Ρίτσαρτσον που υπέφερε από γρίπη.

Όταν το έμαθε ο Μπάντι Χόλι αστειεύτηκε με τον Τζένινγκς: «Ελπίζω να ξεπαγιάσεις στο λεωφορείο» φέρεται να του είπε με τον Τζένινγκς να απαντά: «Πολύ ωραία, ελπίζω να πέσει το αεροπλάνο σου».

Αυτή η στιχομυθία θα στοίχειωνε τον επιζήσαντα Τζένινγκς για χρόνια.

Ο Ρίτσι Βάλενς, που ποτέ του δεν είχε ανέβει με αεροπλάνο, ζήτησε να πετάξει στη θέση του Τόμι Όλσαπ. Ο τελευταίος δυσανασχέτησε και τη λύση έδωσε το στρίψιμο ενός νομίσματος όπου ο Ρίτσι Βάλενς στάθηκε ο «τυχερός».

Το αεροπλάνο με τους τέσσερις επιβαίνοντες (Μπάντι Χόλι, Τζάιλς Ρίτσαρτσον, Ρίτσι Βάλενς και τον πιλότο Ρότζερ Πίτερσον) απογειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα από το δημοτικό αεροδρόμιο του Μέισον Σίτι, αμέσως μετά τη συναυλία τους στο Κλίαρ Λέικ, με κατεύθυνση τον επόμενο σταθμό τους, τη Μινεσότα.

Ο πιλότος που είχε προσφερθεί να πραγματοποιήσει την πτήση, αν και μόλις 21 ετών, είχε ήδη τέσσερα χρόνια εμπειρίας. Ωστόσο, δεν είχε ενημερωθεί για τη μετεωρολογική οδηγία που είχε εκδοθεί μερικές ώρες πριν το ταξίδι τους και μιλούσε για σφοδρή κακοκαιρία.

Επίσης λέγεται ότι δεν είχε υποβάλει σχέδιο πτήσης, κάτι που θα έπραττε στην πορεία.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, χάθηκαν τα ίχνη του μονοκινητήριου αεροπλάνου.

Είχε συντριβεί. Η αρχική έρευνα απέδωσε το δυστύχημα σε σφάλμα του πιλότου και στις κακές καιρικές συνθήκες. Με την πάροδο των ετών όμως, τα ευρήματα τέθηκαν υπό αμφισβήτηση.

Η τραγική είδηση προκάλεσε σοκ και θλίψη στον κόσμο της μουσικής. Πολλές εφημερίδες, όπως οι New York Times, προχώρησαν σε πρωτοσέλιδα για την τραγική είδηση.

Ποιοι ήταν οι τρεις αστέρες της ροκ

Ο Μπάντι Χόλι, γεννήθηκε στο Λούμποκ του Τέξας και ήταν μόλις 22 ετών όταν πέθανε.

Στο Λύκειο τραγουδούσε country μουσική με φίλους πριν στραφεί στο ροκ εντ ρολ.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Χόλι και η μπάντα του είχαν ραδιοφωνική εκπομπή και περιόδευαν διεθνώς, παίζοντας επιτυχίες όπως τα «Peggy Sue», «Oh, Boy!», «Maybe Baby» και «Early in the Morning».

Ο Χόλι έγραφε όλα τα τραγούδια του, πολλά από τα οποία κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του και επηρέασαν καλλιτέχνες όπως ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ .

Το τραγούδι του «It Doesn’t Matter Anymore» βγήκε περίπου ένα μήνα μετά το θάνατό του κι έκανε μεγάλη επιτυχία.

Η ζωή του έχει γίνει αντικείμενο βιβλίων και ταινιών, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας The Buddy Holly Story του 1978 με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Μπιούσι.

Ένα άλλο θύμα του δυστυχήματος, ο 28χρονος Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον, ξεκίνησε ως dj στο Τέξας και αργότερα άρχισε να γράφει τραγούδια.

Η πιο διάσημη ηχογράφηση του Richardson ήταν το «Chantilly Lace», το οποίο μπήκε στο Top 10.

Το τρίτο θύμα της συντριβής ήταν ο Ρίτσι Βάλενς, γεννημένος σε προάστιο του Λος Άντζελες, ήταν μόλις 17 ετών όταν το αεροπλάνο κατέπεσε αλλά είχε ήδη σημειώσει επιτυχίες με τα «Come On, Let’s Go», «Donna» και «La Bamba», ένα αισιόδοξο κομμάτι βασισμένο σε ένα παραδοσιακό μεξικάνικο γαμήλιο τραγούδι (αν και ο Βάλενς μιλούσε ελάχιστα ισπανικά).

Το 1987, η ζωή του Βάλενς έγινε ταινία με τίτλο «La Bamba», και το ομώνυμο τραγούδι, ερμηνευμένο από τους Los Lobos, έγινε Νο1 επιτυχία.

Ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια της μουσικής, κρύβει πίσω του μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του διεθνούς πενταγράμμου.

Ο Ρίτσι Βάλενς μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001.