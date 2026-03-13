Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται: Ντόναλντ Τραμπ και Χεζμπολάχ υπόσχονται πόλεμο «μακράς διαρκείας»

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για 14η ημέρα και τίποτα δεν δείχνει πως η κατάσταση στην περιοχή θα ηρεμήσει καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μία και η Χεζμπολάχ από την άλλη υπόσχονται πόλεμο με μακρά διάρκεια.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν το σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο με τον Ντόναλντ Τραμπ να «υπόσχεται» ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα την επόμενη εβδομάδα, ενώ την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ και οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν πως δεν φοβούνται και εξαπολύουν πυραύλους στο Ισραήλ αλλά και στο Ιράκ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) και ενώ οι πυραυλικές επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό αλλά και Τελ Αβίβ μαίνονταν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδειξε διάθεση να χαμηλώσει τους τόνους και ανακοίνωσε πως θέλει να πλήξει «πολύ σκληρά» το Ιράν «την επόμενη εβδομάδα». Με αυτό τον τρόπο, έστειλε το μήνυμα πως η λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν είναι άμεση, ενώ άφησε για αργότερα στο μέλλον την προοπτική μιας ανατροπής της εξουσίας στην Τεχεράνη.

Ο πόλεμος θα τελειώσει «όταν το διαισθανθώ», υπογράμμισε. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε το θέμα της ρωσικής στήριξης στην Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου τους εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Επιπλέον, σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης υπαινίχθηκε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει στο άμεσο μέλλον.

«Διαθέτουμε μια απαράμιλλη δύναμη πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού είχε αφήσει να εννοηθεί επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τελειώσει «σύντομα».

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Χορμούζ, έπειτα από τις απειλές της ιρανικής ηγεσίας να το αποκλείσουν, χωρίς εντούτοις να αποκαλύψει εάν τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα είναι επικείμενες. «Θα το κάνουμε εάν χρειαστεί. Όμως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά», υπογράμμισε.

Σε ένα άλλο θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Fox Radio πως μια ανατροπή του καθεστώτος από τον λαό του Ιράν θα γίνει «πιθανόν», όμως «ίσως όχι αμέσως». «Όταν περιφέρονται με πολυβόλα και πυροβολούν ανθρώπους και λένε “όλοι εκείνοι που διαμαρτύρονται, θα σας βγάλουμε στους δρόμους”, πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε τον Ιανουάριο στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν πως η βοήθεια των ΗΠΑ βρίσκεται «καθ’ οδόν».

«Όταν θα έχουμε τελειώσει, αναλάβετε την εξουσία, θα εξαρτάται από εσάς να το κάνετε. Αυτή θα είναι πιθανόν η μοναδική ευκαιρία σας για τις επόμενες γενιές», είχε πει σε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα με το οποίο ανακοίνωνε την έναρξη των αμερικανικών πληγμάτων.

Στη συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Fox Radio, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, προτού προσθέσει: «και πιστεύει πιθανόν πως εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;». «Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε, υιοθετώντας ένα ύφος που άφησε να εννοηθεί πως δεν προσβάλλεται από τη στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη.

Στον ίδιο τόνο, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, πως «δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς» για τις ιρανικές απειλές για αυτό το ζωτικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως του πετρελαίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου τους εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος» και πιθανόν «παραμορφωμένος», είπε επίσης ο επικεφαλής του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Οι Ιρανοί «καθοδηγούνται από σκέτη απόγνωση στα Στενά του Ορμούζ, είναι κάτι το οποίο εμείς διαχειριζόμαστε και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε. Τα Στενά είναι «ένα περιβάλλον στρατηγικά περίπλοκο» να ασφαλίσουμε, παραδέχθηκε, εντούτοις, σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν.

«Ασήμαντες οι ισραηλινές απειλές»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ δήλωσε, σε ομιλία του την Παρασκευή, πως οι ισραηλινές απειλές περί δολοφονίας του είναι «ασήμαντες». «Έχουμε προετοιμαστεί για μια μακρά σύγκρουση και θα αιφνιδιαστούν στο πεδίο», υπογράμμισε.

Στην ομιλία του που προβλήθηκε στη λιβανική τηλεόραση, ο Κασέμ χαρακτήρισε τον πόλεμο που εκτυλίσσεται «υπαρξιακή μάχη». Προτού προσθέσει: «Δεν θα δώσουμε στον εχθρό τα μέσα να πραγματοποιήσει τον στόχο του να μας εξαλείψει».

Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει να κάνει παραχωρήσεις στον εχθρό χωρίς ανταλλάγματα», ζητώντας να ανακαλέσει τις τελευταίες της αποφάσεις, μια προφανή αναφορά στο μέτρο της απαγόρευσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μία επίθεση εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, αφού η οργάνωση άνοιξε πυρ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Damage was caused at at least three sites in central Israel in Iran’s cluster bomb missile attack this evening, according to first responders.



One of the impacts, possibly by a sub-munition or other fragments, sparked a blaze on the roof of a building in a central town.



Η Ουάσιγκτον στέλνει περισσότερους πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός θα αναπτύξει μονάδες πεζοναυτών και επιπρόσθετα πλοία στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς συμπληρώνονται αύριο δύο εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, περίπου 2.500 πεζοναύτες και άλλα τρία πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους σύμφωνα με τους οποίους το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που επιβαίνουν σε αυτό, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN, θα αναπτυχθεί μια αερο-χερσαία επιχειρησιακή ομάδα του σώματος των πεζοναυτών (MEU), η οποία συνήθως αποτελείται από περίπου 2.500 άνδρες.

Η WSJ διευκρινίζει ότι το αίτημα για αποστολή ενισχύσεων υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom) και εγκρίθηκε από τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ. Πεζοναύτες βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Εκρήξεις και στο Τελ Αβίβ

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, όπου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα. Δημοσιογράφοι είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο σημεία, στην πόλη του Τελ Αβίβ. Πλάνα του AFP δείχνουν μια αποθήκη να φλέγεται στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι έκανε έρευνες, χωρίς να βρει κανέναν τραυματία, στα τρία σημεία για τα οποία έλαβε ειδοποιήσεις για βοήθεια αφού σήμανε ο συναγερμός.

Λίγο αργότερα, ο στρατός έκανε λόγο για δεύτερη ομοβροντία ιρανικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει.

Στο Ρισόν ΛεΖιόν, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, από την πτώση συντριμμιών δημιουργήθηκε ένας κρατήρας σε έναν δρόμο. Ένα αυτοκίνητο καλύφθηκε με χώματα και κάτοικοι βγήκαν με τις πιτζάμες για να δουν τι συνέβη.

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, στο Σοχάμ, πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα σπίτι. Ένας Αμερικανός εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν στο σημείο, ο Τζόναθαν Σάκσικ, είπε ότι «χρειάστηκε να απομακρυνθούν οικογένειες», όμως όλοι οι ένοικοι είναι σώοι. Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ 12 άνθρωποι.

10 εκ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει αμοιβές έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παρέχει πληροφορίες για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς και για εννέα «βασικούς ηγέτες» του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Μεταξύ των έξι προσώπων που έχουν κατονομαστεί είναι ο νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί και ο Εσμαΐλ Χατίμπ , υπουργός Πληροφοριών. Οι υπόλοιποι αναφέρονται μόνο με βάση τις θέσεις τους. Σε μια ανάρτηση στο X, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε: «Οι πληροφορίες σας θα μπορούσαν να σας καταστήσουν επιλέξιμους για μετεγκατάσταση και ανταμοιβή».

Εκρήξεις και στην Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης (CGRI), ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν απόψε ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, σε συνεργασία με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της «ημέρας υποστήριξης» προς τους Παλαιστίνιους, που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Ιράν. Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε μια περιοχή της Τεχεράνης, κοντά στο σημείο όπου είχε οργανωθεί διαδήλωση υποστηρικτών του καθεστώτος για τον εορτασμό αυτής της ημέρας.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Kheibar και στόχοι ήταν η Χάιφα, το μεγάλο λιμάνι στο βόρειο Ισραήλ, η Καισάρεια στα κεντρικά της χώρας, το Ζαρίτ και το Σλόμι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο καθώς και το «στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα» του Χολόν.

Το Ναυτικό των Φρουρών και του στρατού έβαλε επίσης στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στο Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ και την Αλ Ντάφρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αργά το βράδυ, ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς ο πόλεμος διανύει τη 14η ημέρα του. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει 7.600 πλήγματα στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά του οι Φρουροί της Επανάστασης (CGRI) υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν καταρρίψει 111 εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «διαφόρων τύπων» από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

«Ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 στο Φιρουζαμπάντ στην επαρχία Φαρς (νότιο Ιράν) και άλλο έναν στον ουρανό της Ταμπρίζ (βορειοδυτικά) αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από το νέο, προηγμένο αμυντικό σύστημα των CGRI», ανέφεραν στον ιστότοπό τους, το Sepah News. «Ο συνολικός αριθμός drones που έχουν καταστραφεί μέχρι σήμερα είναι 111, διαφόρων τύπων», προστίθεται στην ανάρτηση.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι δύο κύματα αεροπορικών επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί στην Τεχεράνη περιλάμβαναν 90 μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία έριξαν 200 βόμβες σε «πολλούς» στρατηγικούς στόχους του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο περιφερειακά αρχηγία των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), κεντρικά αρχηγία της παραστρατιωτικής δύναμης Basij και πολλά κεντρικά γραφεία των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν.