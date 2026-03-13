Μέση Ανατολή: Μαύροι καπνοί στο Τελ Αβίβ μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν – Ο Τραμπ λέει πως ο Πούτιν βοηθάει την Τεχεράνη – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Live όλες οι εξελίξεις

Ολοένα και περισσότερο κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με πλήγματα σε διάφορες χώρες να σπέρνουν τον πανικό
Σπύρος Πλουμίδης , Αθηνά Σκορδιαλού , Μαρία Αρβανίτη , Έρικα Τεκτονίδου , Άρης Δημητράτος , Τόνια Γκόρου

Για 14η ημέρα συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή με τη σχέση Ιράν και Ισραήλ – ΗΠΑ να βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί. Οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται σε πανικό από τις πυραυλικές υποθέσεις ενώ νέες απειλές έρχονται από τον Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη που συνεχίζει να “μοιράζει” πυραύλους σε διάφορες χώρες. Μήλον της Έριδος είναι τα Στενά του Ορμούζ, με του FT να κάνουν λόγο για επαφές Γαλλίας και Ιταλίας με το Ιράν με στόχο την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων πλοίων τους. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο με στόχο όπως λέει τη Χεζμπολάχ, ενώ στο Τελ Αβίβ εξαπέλυσε επίθεση η Τεχεράνη. Διαβάστε όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα εδώ.

18:59 | 13.03.2026
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε και κατέρριψε έξι ιρανικά drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε έξι drones στην ανατολική περιοχή του βασιλείου.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου, στοχεύοντας αμερικανικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις, καθώς και εμπορικούς και πολιτικούς στόχους.

18:56 | 13.03.2026
Περίπου 10.000 Γάλλοι τουρίστες έχουν επιστρέψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την αρχή του πολέμου

Περίπου 10.000 Γάλλοι τουρίστες έχουν επιστρέψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων περίπου 1.400 με πτήσεις που ναύλωσε η κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας στο Ντουμπάι.

Η πλειονότητα των περίπου 60.000 Γάλλων που διαμένουν στη χώρα του Κόλπου επέλεξαν να μείνουν εκεί, πρόσθεσε ο Ζαν-Κριστόφ Παρί κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Από τις 28 Φεβρουαρίου, τα Εμιράτα αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διεξάγει το Ιράν ως αντίποινα στην ισραηλινοαμερικανική εισβολή.

Στη χώρα αυτή ζει μια από τις μεγαλύτερες γαλλικές κοινότητες στον κόσμο, σχεδόν 60.600 άνθρωποι, εκ των οποίων το 80% έχουν τη βάση τους στο Ντουμπάι, δηλαδή το ισοδύναμο του πληθυσμού μιας "πόλης όπως το Νεϊγί-σιρ-Σεν", υπογράμμισε ο Γάλλος διπλωμάτης.

Σε αυτούς προστίθενται περίπου μισό εκατομμύριο τουρίστες ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε 10.000 με 15.000 Γάλλους που περνούν από εκεί την εβδομάδα, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι όταν ξέσπασε ο πόλεμος, καθώς σταμάτησε η εναέρια κυκλοφορία.

Για να καταστεί δυνατή η επιστροφή των πιο ευάλωτων, το Παρίσι ναύλωσε κυβερνητικά αεροπλάνα από το Αμπού Ντάμπι και οργάνωσε πτήσεις που πραγματοποιούν ιδιωτικές εταιρίες από το Ομάν.

Με τις πτήσεις αυτές επαναπατρίστηκαν 1.400 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες άλλοι αναχώρησαν με αεροσκάφη των εταιριών των εμιράτων, οι οποίες σταδιακά επανέλαβαν τις πτήσεις τους προς τη Γαλλία.

«Εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 10.000, ίσως λίγο μεγαλύτερος ο αριθμός των Γάλλων που πέρασε από εκεί τις κρίσιμες αυτές ημέρες και χάρη σε όλες τις προσπάθειες», έχουν μείνει «μερικές εκατοντάδες, όχι περισσότεροι», δήλωσε ο πρόξενος. Με πέντε καθημερινές εμπορικές πτήσεις που εκτελούνται σήμερα μεταξύ των Εμιράτων και της Γαλλίας, «η πίεση είναι πολύ λιγότερη», τόνισε.

«Δεν υπάρχει πανικός» εντός της γαλλικής κοινότητας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έμεινε εκεί, σημειώνει, παρόλο που ορισμένες οικογένειες επωφελήθηκαν από τις σχολικές διακοπές για να επιστρέψουν στη Γαλλία ή να φύγουν στο εξωτερικό.

Ούτε οι γαλλικές εταιρίες, με λίγες εξαιρέσεις, έλαβαν κάποια «ριζική απόφαση» που να αφορά την αναχώρηση του προσωπικού τους. Ωστόσο, με την παράταση της σύγκρουσης και τη συνέχιση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες στοχοθέτησαν κυρίως το κέντρο της πόλης του Ντουμπάι τις τελευταίες ημέρες, «προκύπτουν αβεβαιότητες», τονίζει.

18:40 | 13.03.2026
Ζελένσκι: Η στροφή της παγκόσμιας προσοχής στη Μέση Ανατολή δεν ευνοεί την Ουκρανία
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι, αν και είναι κατανοητό ότι η προσοχή της διεθνούς κοινότητας έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή, αυτό δεν ευνοεί την Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει τίποτα καλό για την Ουκρανία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κατανοητό ότι η προσοχή του κόσμου μετακινείται προς τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι καλό για εμάς», δήλωσε, μιλώντας σε φοιτητές στο Παρίσι.

18:37 | 13.03.2026
Οι ΗΠΑ δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες για τον Χαμενει και άλλους αξιωματούχους

 

 

18:36 | 13.03.2026
Μερτς: Ο πόλεμος στην ωφελεί κανέναν

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι ο πόλεμος που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση «δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί οικονομικές ζημιές σε πολλούς, μεταξύ των οποίων και σε εμάς».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την Τεχεράνη προκειμένου να ζητήσουν την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ο Μερτς υπογράμμισε ότι καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διπλωματικών οδών.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Όλα τα διπλωματικά κανάλια βρίσκονται σε χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στηρίζει τον στόχο της ανατροπής της σημερινής κυβέρνησης στο Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο πως είναι απαραίτητο να υπάρξει σχεδιασμός και για την «επόμενη ημέρα».

18:35 | 13.03.2026
Tο Ιράν επιτρέπει τη διέλευση δύο ινδικών δεξαμενόπλοιων υγραερίου από τα Στενά του Ορμούζ
Η κίνηση αυτή ενδέχεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της πίεσης που καταγράφεται στην αγορά αερίου μαγειρικής στη χώρα
18:30 | 13.03.2026
Το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στην περιοχή Ραμπάτ Καρίμ, κοντά στην Τεχεράνη, καταστράφηκε από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα
18:29 | 13.03.2026
Formula 1: Οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Το «Sky News» έκανε γνωστό ότι οι δύο αγώνες της Μέσης Ανατολής θα ματαιωθούν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
18:22 | 13.03.2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ ενοχλήθηκε με ερώτηση για τη νήσο Χαργκ του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενοχλημένος όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο κατάληψης της Νήσου Χαργκ του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στον δημοσιογράφο Brian Kilmeade, ο οποίος τον ρώτησε αν εξετάζεται μια τέτοια κίνηση σχετικά με το νησί στον Περσικό Κόλπο, από όπου διακινείται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το ζήτημα «δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα». Όταν ο δημοσιογράφος επανήλθε, ο πρόεδρος διέκοψε τη συζήτηση, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «ανόητη» και υποστηρίζοντας πως δεν θα είχε νόημα να αποκαλύψει πιθανά στρατιωτικά σχέδια.

«Αν επρόκειτο να το κάνω ή να μην το κάνω, τι θα σας έλεγα; Ότι σκέφτομαι να το κάνω και να σας πω πότε; Είναι μια περίεργη ερώτηση για εσάς, γιατί είστε έξυπνος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Η Νήσος Χαργκ βρίσκεται λίγα μίλια ανοικτά των ιρανικών ακτών και αποτελεί κομβικό σημείο για την ενεργειακή οικονομία της χώρας, καθώς μέσω αυτής διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Σύμφωνα με ειδικούς, μια ενδεχόμενη επιχείρηση κατάληψης ή επίθεσης στο νησί θα απαιτούσε σημαντική ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων — κάτι που μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αποφεύγει.

18:21 | 13.03.2026
Το Ιράν επιτρέπει σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδική σημαία να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια με ινδική σημαία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ.

Τέσσερις πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην ανακούφιση της κρίσης του αερίου μαγειρικής στη χώρα.

Εν τω μεταξύ, ένα δεξαμενόπλοιο με αργό πετρέλαιο αναμένεται να φτάσει στην Ινδία αύριο.

Θα μεταφέρει πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, αφού πέρασε από τη θαλάσσια οδό γύρω στις 1 Μαρτίου.

18:18 | 13.03.2026
Κύμα 45 της επιχείρησης «True Promise 4»: Εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς τιμήν των μαρτύρων της Μιναμπ
18:16 | 13.03.2026
WSJ: Το Πεντάγωνο στέλνει πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο στέλνει πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

18:13 | 13.03.2026
Λαριτζανί σε ΗΠΑ: Πού είναι οι δικοί σας ηγέτες; Στο νησί του Έπσταϊν

«Κύριε Χέγκσεθ! Οι δικοί μας ηγέτες ήταν και παραμένουν ανάμεσα στον λαό. Αλλά οι δικοί σας ηγέτες; Στο νησί του Έπσταϊν!», αναφέρει η ανάρτηση του ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

18:12 | 13.03.2026
Πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας πέρασε το Στενό του Ορμούζ

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας κατάφερε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ αφού έλαβε άδεια από τις αρχές του Ιράν. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Abdulkadir Uraloğlu.

Όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους, συνολικά 15 πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας βρίσκονται στην περιοχή του στενού, ενώ ένα από αυτά έχει ήδη καταφέρει να το διασχίσει κατόπιν σχετικής άδειας από τις ιρανικές αρχές.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού μεταφέρεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Η στρατηγικής σημασίας δίοδος συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο σημείο για το διεθνές εμπόριο ενέργειας.

18:12 | 13.03.2026
Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για νέο πλήγμα σε φορτηγό πλοίο

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που βρίσκονται στον Κόλπο δεν σταματούν, καθώς ένα φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Ειδικότερα, η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) εξέδωσε σχετική ανακοίνωση λέγοντας ότι το περιστατικό συνέβη 11 χιλιόμετρα βορείως του Ομάν και πως το πλοίο έχει ζητήσει βοήθεια, ενώ το πλήρωμα εκκενώνεται.

18:12 | 13.03.2026
Ο Τραμπ «τα έχωσε» στον πρόεδρο του Ισραήλ για τον Νετανιάχου: Είσαι αδύναμος, αξιολύπητος και κάνεις όλο μα@@@ς
Ο Ισαάκ Χέρτσογκ απάντησε στον Αμερικανό ομόλογό του λέγοντας ότι η «αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία του Ισραήλ δεν πωλούνται»
18:08 | 13.03.2026
Τουρκικό πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ «με την άδεια του Ιράν»

Ένα πλοίο τουρκικών συμφερόντων κατάφερε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ με άδεια του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου.

«Έχουμε 15 πλοία στα Στενά του Ορμούζ και καταφέραμε να περάσουμε ένα από αυτά αφού λάβαμε άδεια από τις ιρανικές αρχές», δήλωσε ο Ουραλόγλου σε δημοσιογράφους.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

18:02 | 13.03.2026
18:00 | 13.03.2026
Οι αγώνες της F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το Sky News

Οι αγώνες της Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports News.

Ένας αγώνας Grand Prix επρόκειτο να διεξαχθεί σε κάθε χώρα τον επόμενο μήνα - το Μπαχρέιν είχε προγραμματίσει να φιλοξενήσει την εκδήλωση στις 12 Απριλίου, ακολουθούμενο από τη Σαουδική Αραβία το επόμενο Σαββατοκύριακο, στις 19 Απριλίου.

Η επίσημη επιβεβαίωση της απόφασης αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, καθώς δεν έχει σημειωθεί καμία βελτίωση στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

Η F1 και η FIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

18:00 | 13.03.2026
Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να «διαλύσουν» τη χώρα του

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «διαλύσουν» το Ιράν, κατά την 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζει η ιρανική κυβέρνηση) έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

17:59 | 13.03.2026
Λίβανος: Στους 773 οι νεκροί από την έναρξη των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 773 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών, και έχουν τραυματίσει 1.933 άλλους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοίνωσαν οι αρχές χθες, Πέμπτη, ήταν 687 νεκροί.

17:48 | 13.03.2026
Μαύροι καπνοί και εκρήξεις στο Τελ Αβίβ

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, όπου ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, περίπου 70 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο τοποθεσίες στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

17:47 | 13.03.2026
Τραμπ: Ο Πούτιν πρέπει να βοηθάει λίγο το Ιράν – Νεκροί και οι 6 Αμερικανοί στρατιώτες στο αεροσκάφος που έπεσε στο Ιράν – Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ λένε οι FT
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ - Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στη Βηρυτό με στόχο τη Χεζμπολάχ
17:46 | 13.03.2026
