Το ταλέντο της στο τραγούδι ξεδίπλωσε η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, η συμμετείχε σε συναυλία του Μπρους Σπρίνγκστιν στη Βαρκελώνη.

Η Μισέλ Ομπάμα ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας ένα ντέφι και τραγούδησε το «Glory Days» με τον Σπρίνγκστιν και την E Street Band. Σύμφωνα με το Rolling Stone, μαζί της ήταν και η ηθοποιός Κέιτ Καπσόου, η οποία είναι σύζυγος του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η συναυλία έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluis Companys της Βαρκελώνης και πλήθος κόσμου ξαφνιάστηκε βλέποντας τη Μισέλ Ομπάμα στη σκηνή.

Να σημειωθεί ότι ο Μπαράκ Ομπάμα έγινε φίλος με τον Μπρους Σπρίνγκστιν από τότε που ο Αμερικανός τραγουδιστής τον υποστήριξε στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2008.

Michelle Obama living her best life — on the stage with The Boss, Bruce Springsteenpic.twitter.com/D7S4NmGUXe