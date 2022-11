Η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει ξανά ηγετική θέση, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο το τέλος μιας εποχής στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλώνοντας ότι «έφτασε η ώρα για μια νέα γενιά να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών».

Η ανακοίνωση της Νάνσι Πελόζι να αποσυρθεί από ενδεχόμενη μελλοντική διεκδίκηση ηγετικής θέσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους Δημοκρατικούς ανατρέπει την πορεία του κόμματος σε αυτή, καθώς ήδη έχουν χάσει την πλειοψηφία μετά τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Στη σημερινή (17.11.2022) ομιλία της στο βήμα της Βουλής, η Νάνσι Πελόζι υποστήριξε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Δημοκρατικού Κόμματος και τόνισε ότι «τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με τόλμη στο μέλλον» ενώ πρόσθεσε ότι δεν αποσύρεται εντελώς από την πολιτική σκηνή.

«Θα συνεχίσω να εκπροσωπώ τους πολίτες του Σαν Φρανσίσκο» ως βουλευτής, σημείωσε η Νάνσι Πελόζι, η οποία έχει ηγηθεί των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα τελευταία 20 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το κόμμα της έχει διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας.

Join me as I make a major announcement on the Floor of the House of Representatives. https://t.co/Hi7zFqidbV