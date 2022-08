Την καταστροφή του αρχηγείου των Ρώσων Wagner στο Ντονμπάς ανακοίνωσε η Ουκρανία. Την είδηση επιβεβαιώνει η Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι η μυστική, μέχρι τότε, τοποθεσία αποκαλύφθηκε τυχαία.

Συγκεκριμένα, ο Σεργκέι Σρέντα, κορυφαίος Ρώσος προπαγανδιστής του προέδρου Πούτιν, βρέθηκε στο κρησφύγετο των μισθοφόρων της Wagner στο Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ανεβάζοντας, μάλιστα, φωτογραφίες στο διαδίκτυο.

Κάτω από αυτές, ο Σρέντα έγραφε ότι οι μαχητές τον υποδέχτηκαν «σαν οικογένεια» και του είπαν «αστείες ιστορίες».

Ωστόσο, μία φωτογραφία αποκάλυψε «χαρτί και καλαμάρι» την τοποθεσία του αρχηγείου της Wagner, στην κατεχόμενη από τη Μόσχα, πόλη Ποπάσνα στο Ντονμπάς.

Έτσι, χωρίς να το θέλει, «έκαψε» τους οικοδεσπότες μισθοφόρους, αφού το στρατηγείο τους έγινε στόχος πυραύλων HIMARS που έχουν προμηθεύσει την Ουκρανία οι ΗΠΑ.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε φωτογραφία του Ρώσου προπαγανδιστή του Πούτιν, για να εντοπίσει και να καταστρέψει τη βάση των Wagner, την Κυριακή (14.08.2022).

Μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι Ρώσοι μισθοφόροι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην πυραυλική επίθεση.

Η πόλη Ποπάσνα κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάιο, οπότε και τα στρατεύματα Wagner τη μετέτρεψαν σε αρχηγείο τους στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως γράφει η Daily Mail, η συγκεκριμένη ομάδα μισθοφόρων επιστρατεύτηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να κάνει όλη τη «βρώμικη» δουλειά.

Η Wagner πιστεύεται ότι δρα επίσης σε Αφρική, Μέση Ανατολή και Νότια Αμερική, όπου οι καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου, βιασμούς και βασανιστήρια από τα στρατεύματά της είναι συχνές.

Ukraine 'blows up Russian mercenary HQ in Donbas' after propagandist gives away its location https://t.co/OwP6pAWznD pic.twitter.com/6gT5nVEQHe