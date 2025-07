ΗΠΑ: Έπιασαν άνδρα έξω από το Καπιτώλιο με όπλα, τόξο και βέλη

Ένας άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον σήμερα Τετάρτη (16.7.25). Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν ένα τόξο και ένα βέλος ενώ μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν και όπλα.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι αστυνομικοί του Καπιτωλίου έχουν βάλει χειροπέδες στον άνδρα ο οποίος είναι ντυμένος στα πράσινα και φοράει ένα καπέλο καουμπόι.

«Αυτό το πρωινό, αστυφύλακες της Αστυνομίας του Καπιτωλίου (USCP) είδαν ένα ύποπτο όχημα στη Λεωφόρο Πενσιλβάνια με ένα τρίκυκλο δεμένο στην οροφή του», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» o εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Καπιτωλίου.

New: US Capitol Police have detained a man just steps from the Capitol who admitted to having guns and a bow and arrow in his vehicle just north of a close-by barricade.



USCP say charges are pending, and they are searching the man’s vehicle. pic.twitter.com/DJRrIc2e0L