Ουκρανία: Δύο νεκροί και 26 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ντομπροπίλια – «Φρικτή και παράλογη τρομοκρατία» λέει ο Ζελένσκι

Δυνάμεις της Ρωσίας βομβάρδισαν σήμερα (16.07.2025) ένα εμπορικό κέντρο και την αγορά της Ντομπροπίλια, στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 26 άκόμη, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Φιλάσκιν, γύρω στις 9 το βράδυ, κατά τον βομβαρδισμό που εξαπέλυσε η Ρωσία υπέστησαν ζημιές 54 καταστήματα, 304 διαμερίσματα σε 13 πολυκατοικίες, και 8 αυτοκίνητα στην πόλη Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι έβαλαν για ακόμη μια φορά στο στόχαστρό τους μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλοί άμαχοι – ένα εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης (Ντομπροπίλια)», έγραψε ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, ο Βαντίμ Φιλάσκιν, στην πλατφόρμα Telegram. «Αυτήν τη φορά με μια βόμβα 500 κιλών», αναφέρουν οι αρχές.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα social media δείχνουν τη βομβαρδισμένη περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Rescuers Search For Survivors After Russian Strike On Dobropillya pic.twitter.com/hRRcq4mzU6