Κόσμος

Η Ουκρανία «σφυροκόπησε» με 620 drones τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 10 ετών
Ουκρανικές επιθέσεις στη Μόσχα
REUTERS/Stringer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύσκολη νύχτα πέρασε η Μόσχα, καθώς δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον 620 drones που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram για τις καταρρίψεις των drones από την Ουκρανία. Συνολικά καταρρίφθηκαν 620 από χθες βράδυ ως τις 05:00, ανάμεσά τους 180 μέσα στην περιφέρεια.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, ο Αντρέι Βαραμπιόφ, έκανε λόγο από πλευράς του για τρεις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου κοριτσιού 10 ετών, και πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Στο μεταξύ, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως η Βρετανία θα «λογοδοτήσει» για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία, μετά τη δημοσίευση στον Τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες βρετανικής κατασκευής μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
126
101
100
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τον κίνδυνο για τους άνω των 60 ετών
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι προηγούμενες μελέτες υποτίμησαν πολύ τους κινδύνους που διατρέχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς βασίστηκαν σε δεδομένα που σήμερα είναι εν μέρει ξεπερασμένα
Ζέστη
Βίντεο σοκ από ένοπλη επίθεση σε λύκειο στις Φιλιππίνες – Σκοτώθηκε μαθητής, αυτοκτόνησε ο δράστης
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του
Η στιγμή της επίθεσης
Ποιοι είναι οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στην Ιρλανδία - Η πιθανή εγκληματική τους δραστηριότητα, «οδηγούν ανάποδα για τα likes»
Οι πέντε νεαροί φορούσαν μάσκες όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ αναμένονται οι νεκροψίες για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών θανάτου
τροχαιο ιρλανδια
Φραστική επίθεση Τραμπ και Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφο του CNN – «Σιωπή, κάνεις πολλή φασαρία»
Η Κρίστεν Χολμς ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με δήλωση που είχε κάνει δημοκρατικός γερουσιαστής στην Τζόρτζια όταν πρόσαψε στον Ντόναλντ Τραμπ πως ενδιαφέρεται για τις προσωπικές δουλειές του και τις σχέσεις του περισσότερο από τα προεδρικά καθήκοντά του
τραμπ
Το Ιράν απειλεί ότι θα περάσει σε «πλήρη επίθεση» μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ αποκλείει παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός
Δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης
Majid Asgaripour
Newsit logo
Newsit logo