Η Ουκρανία «σφυροκόπησε» με 620 drones τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Δύσκολη νύχτα πέρασε η Μόσχα, καθώς δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον 620 drones που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram για τις καταρρίψεις των drones από την Ουκρανία. Συνολικά καταρρίφθηκαν 620 από χθες βράδυ ως τις 05:00, ανάμεσά τους 180 μέσα στην περιφέρεια.

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Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, ο Αντρέι Βαραμπιόφ, έκανε λόγο από πλευράς του για τρεις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου κοριτσιού 10 ετών, και πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Στο μεταξύ, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως η Βρετανία θα «λογοδοτήσει» για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία, μετά τη δημοσίευση στον Τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες βρετανικής κατασκευής μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.