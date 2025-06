«Η ουλή του Χάρι Πότερ»: Όταν ο μικρός πρίγκιπας Γουίλιαμ μπήκε στο χειρουργείο – H Νταϊάνα στο πλευρό του και ο Κάρολος πήγε όπερα

Ήταν Ιούνιος του 1991 όταν ένα σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι του 8χρονου (τότε) πρίγκιπα Γουίλιαμ έφερε ξανά στο φως τις βαθιές ρωγμές στον γάμο του Καρόλου και της Νταϊάνας.

Η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, στάθηκε στο πλευρό του, ενώ ο πατέρας του, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος πήγε να παρακολουθήσει όπερα. Το κοινό σοκαρίστηκε, αλλά για τη Νταϊάνα, ήταν απλώς άλλη μια απόδειξη ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει, οριστικά και αμετάκλητα.

Στις 3 Ιουνίου 1991 η πριγκίπισσα Νταϊάνα απολάμβανε το μεσημεριανό της με μια φίλη στο αγαπημένο της ιταλικό εστιατόριο στο Knightsbridge. Ξαφνικά, ο σωματοφύλακάς της διέκοψε τη συζήτηση: ο 8χρονος πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι ενώ έπαιζε με έναν συμμαθητή του γκολφ στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού σχολείου Ludgrove στο Μπέρκσαϊρ.

Η Νταϊάνα έτρεξε στο νοσοκομείο Royal Berkshire στο Ρέντινγκ, όπου είχε διακομιστεί ο μικρός Γουίλιαμ για εξετάσεις. Ο Κάρολος ξεκίνησε κι εκείνος από το Highgrove προς το ίδιο νοσοκομείο, όμως όταν έφτασαν, οι γιατροί συνέστησαν να μεταφερθεί ο Γουίλιαμ στο Νοσοκομείο Παίδων Great Ormond Street στο Λονδίνο.

Ο νεαρός πρίγκιπας, αν και χτυπημένος στο κεφάλι, ήταν ευδιάθετος και ομιλητικός καθώς επέβαινε στο ασθενοφόρο με τη μητέρα του. Ο πατέρας του ακολουθούσε με την Aston Martin του. Ο γιατρός της βασίλισσας Ελισάβετ, Anthony Dawson, και ο νευροχειρουργός Richard Hayward διαπίστωσαν ότι το παιδί χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση.

«Οι γιατροί ξεκαθάρισαν ότι υπήρχαν σοβαροί, αν και σχετικά μικροί, κίνδυνοι τόσο από την ίδια την επέμβαση όσο και από πιθανές εγκεφαλικές βλάβες λόγω του χτυπήματος», έγραψε ο βασιλικός βιογράφος Andrew Morton στο βιβλίο του Diana: Her True Story – In Her Own Words.

Ωστόσο, ο Κάρολος, αντί να παραμείνει στο πλευρό του γιου του και της συζύγου του, έφυγε για να παρακολουθήσει την όπερα Tosca του Πουτσίνι στο Royal Opera House του Covent Garden. Για τον κόσμο, αυτή η απόφαση φάνηκε σοκαριστική.

Για τη Νταϊάνα, όμως, δεν ήταν κάτι που δεν είχε ξαναδεί. Σύμφωνα με τον Μόρτον, την αποδέχτηκε ως «κάτι το απόλυτα συνηθισμένο».

Ο Γουίλιαμ, κρατώντας το χέρι της μητέρας του, μεταφέρθηκε στο χειρουργείο για μία επέμβαση που διήρκεσε 75 λεπτά. Η Νταϊάνα περίμενε με αγωνία μέχρι ο γιατρός να της πει πως όλα πήγαν καλά.

Όσο ο Γουίλιαμ ανάρρωνε, ο Κάρολος πήρε το βασιλικό τρένο για να βρεθεί στο Γιορκσάιρ, όπου ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε μία περιβαλλοντική μελέτη. Παρότι το Παλάτι ανέφερε ότι μιλούσε με τους γιατρούς, ο Τύπος δεν άργησε να εντοπίσει την απουσία του από το πλευρό του γιου του. Οι εφημερίδες γέμισαν με φωτογραφίες του Καρόλου να περπατά στους λόφους του Γιορκσάιρ. «Τι είδους πατέρας είσαι;» ρωτούσε το πρωτοσέλιδο της Sun.

Αντίθετα, η Νταϊάνα ήταν στο ίδιο έργο θεατής. Όπως φέρεται να είπε σε κοντινή της φίλη: «Αν αυτό συνέβαινε μόνο μία φορά, θα ήταν απίστευτο. Αλλά δεν με εξέπληξε καθόλου. Ήταν άλλη μία επιβεβαίωση του πόσο απόμακρος είναι με τα παιδιά. Δεν πήρα καμία στήριξη, καμία αγκαλιά, τίποτα».

Ο εραστής της, James Gilbey, γνωστός από το σκάνδαλο «Squidgygate», είχε πει χαρακτηριστικά: «Το ατύχημα του Γουίλιαμ την σόκαρε. Από θαύμα τη γλίτωσε. Δεν μπορούσε να καταλάβει τη συμπεριφορά του συζύγου της, κι έτσι απλώς την αγνόησε. Ήξερε πού ανήκει η αφοσίωσή της: στον γιο της».

Μετά από δύο νύχτες στο νοσοκομείο, ο Γουίλιαμ επέστρεψε στο σπίτι με τη μητέρα του. Οι επίδεσμοι είχαν αφαιρεθεί και είχε ράμματα στο μέτωπό του.

Όταν ο Κάρολος αντιλήφθηκε την οργή του κοινού, φέρεται να κατηγόρησε τη Νταϊάνα ότι «μεγένθυνε υπερβολικά» το περιστατικό και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του γιου του.

«Η εντελώς διαφορετική στάση του ζευγαριού απέναντι στο ατύχημα του Γουίλιαμ αποκάλυψε δημόσια αυτό που όσοι βρίσκονταν κοντά τους ήδη γνώριζαν: το παραμυθένιο πριγκιπικό ζευγάρι είχε τελειώσει» γράφει ο Μόρτον.

Ο Κάρολος είχε ήδη παραδεχτεί στον επίσημο βιογράφο του, Jonathan Dimbleby, ότι τα είχε ξαναβρεί με την Καμίλα από το 1986. Από την άλλη, λέγεται πως η σχέση της Νταϊάνα με τον αξιωματικό Τζέιμς Χιούιτ ξεκίνησε περίπου την ίδια περίοδο.

Το ζευγάρι είχε ξεχωριστά υπνοδωμάτια επί χρόνια και σταμάτησαν να μοιράζονται την ίδια κρεβατοκάμαρα μετά από ένα ταξίδι στην Πορτογαλία το 1987. Τις επόμενες χρονιές, οι φήμες για προβλήματα στον γάμο τους πλήθαιναν, μέχρι που το 1992 εκδόθηκε το αποκαλυπτικό βιβλίο του Μόρτον που έκανε πάταγο.

Το τέλος ήταν πλέον αναπόφευκτο: ο χωρισμός τους ανακοινώθηκε μερικούς μήνες αργότερα και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1996.

Όσο για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, εκτός από τη συναισθηματική ουλή του διαζυγίου, έμεινε με μία εμφανή ουλή στο μέτωπο – την οποία αποκαλεί χαριτολογώντας «η ουλή του Χάρι Πότερ».

Μιλώντας το 2009 σε ένα κορίτσι που έδινε μάχη με τον καρκίνο για τις ανάγκες της παιδικής εκπομπής Newsround, είπε δείχνοντας το μέτωπό του:

«Αυτή είναι η ουλή του Χάρι Πότερ μου – μερικές φορές λάμπει και κάποιοι τη βλέπουν, άλλοι όχι. Έπαιζα γκολφ και κάποιος μού ήρθε με ένα μπαστούνι του γκολφ από το πουθενά».

Πληροφορίες από Dailymail