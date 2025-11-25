Η Ούσα Βανς χωρίς βέρα: Η εμφάνιση της πετυχημένης δικηγόρου και ινδουίστριας που ξεσήκωσε φήμες για τον γάμο της με τον Τζέι Ντι Βανς

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του Ούσα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των φημών για χωρισμό, μετά που η μητέρα τριών παιδιών εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα της. Το σφιχταγκάλιασμα του Βανς με την χώρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, ήταν το κερασάκι στην τούρτα…

Η ζωή του ζευγαριού ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ανακοινώθηκε ότι ο Τζέι Ντι Βανς θα ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές του 2024. Στα 41 του, ο Βανς ήταν από τους νεότερους ανθρώπους στην Αμερική που δέχτηκαν ποτέ μια τέτοια υποψηφιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημόσια προσοχή στο ζευγάρι αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Τραμπ έγινε πρόεδρος και ο Βανς ανέλαβε επισήμως το αξίωμα του Αντιπροέδρου. Στο πλευρό του σε όλα βρισκόταν η Ούσα, την οποία παντρεύτηκε το 2014.

Μαζί έχουν τρία παιδιά: τον Γιούαν, τον Βίβεκ και την Μίραμπελ. Αν και πάντα φαινόταν ότι η σχέση τους ήταν σταθερή, τον προηγούμενο μήνα ο Βανς και η χήρα του Τσάρλι Κερκ αγκαλιάστηκαν σφιχτά, με την Έρικα να περνάει τρυφερά το χέρι της στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και τα δάχτυλά της μέσα από τα μαλλιά του. Η κίνηση χαρακτηρίστηκε από πολλούς «ακατάλληλη».

Τις επόμενες εβδομάδες, η Ούσα εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα της. Εκπρόσωπος της είπε στο People ότι πρόκειται απλώς για ένα καθημερινό περιστατικό: «Η Ούσα είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών, πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια και ξεχνά μερικές φορές τη βέρα της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς ξεκίνησε το love story

Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα γνωρίστηκαν το 2010, ενώ σπούδαζαν και οι δύο Νομική στο Yale και όταν συμμετείχαν σε μια ομάδα συζήτησης για την «κοινωνική παρακμή στη λευκή Αμερική». Στο βιβλίο του, ο Βανς περιγράφει πως «ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα» την Ούσα και την χαρακτήρισε «γενετικό φαινόμενο» λόγω των ιδανικών της χαρακτηριστικών. Ο ίδιος παραδέχεται ότι «παραβίασε κάθε κανόνα του σύγχρονου φλερτ», λέγοντας της ότι είναι ερωτευμένος από το πρώτο τους ραντεβού.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Κεντάκι τον Ιούνιο του 2014, έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή τους. Τελέστηκε και Χριστιανική και Ινδουιστική τελετή, καθώς η Ούσα είναι Ινδουίστρια. Ο Βανς έχει εκφράσει την επιθυμία της μεταστροφής της στον Καθολικισμό, όπως έκανε αυτός στα 30 του.

Το πρώτο τους παιδί, ο Γιούαν, γεννήθηκε το 2017, ο δεύτερος γιος, Βίβεκ, το 2020, και η κόρη τους Μίραμπελ γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021. Παρά την ανατροφή της Ούσα ως Ινδουίστρια, τα παιδιά τους μεγαλώνουν ως Χριστιανοί.

Η στήριξη στην Έρικα Κερκ

Οι Βανς ήταν φίλοι με τον Τσάρλι Κερκ και έχουν υποστηρίξει τη χήρα του Έρικα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι. Η Ούσα, μάλιστα, εμφανίστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να κρατά το χέρι της Έρικα, ενώ ο Βανς συμμετείχε σε εκδηλώσεις που τον είχε καλέσει η Έρικα Κερκ. Μάλιστα τον συνέκρινε με τον σύζυγο της λέγοντας ότι βλέπει ομοιότητες με τον αείμνηστο Τσάρλι.

Η αγκαλιά που μοιράστηκαν Βανς και Έρικα προκάλεσε χαμό στα social media, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν «ύποπτη» ή «πολύ οικεία».

Μετά το περιστατικό, η Ούσα εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα της σε επίσκεψη στο στρατιωτικό στρατόπεδο Camp Lejeune στη Βόρεια Καρολίνα, φορώντας μακρύ μπορντό φόρεμα και κολιέ, αλλά… ξεχνώντας τη βέρα της. Παρά τις φήμες, εκπρόσωπος της τόνισε πως πρόκειται απλώς για καθημερινό περιστατικό μητέρας τριών παιδιών που πολλές φορές ξεχνά το δαχτυλίδι του γάμου της.

Κόρη Ινδών μεταναστών και δικηγόρος καριέρας η Ούσα Βανς

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να είναι στον Τζέι Ντι Βανς αλλά το ενδιαφέρον των διεθνή ΜΜΕ τράβηξε εξαρχής και η σύζυγός του, η οποία λέγεται ότι ασκεί σημαντική επιρροή στην καριέρα του συζύγου της. Η Ούσα Τσιλουκούρι Βανς αποπνέει μια αύρα κομψότητας και τα ρούχα της θυμίζουν Όντρεϊ Χέπμπορν και Γκρέις Κέλι

Η 38χρονη παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να τον στηρίξει στην προεκλογική εκστρατεία, είναι παιδί Ινδών μεταναστών, δικηγόρος καριέρας και όπως έχει παραδεχθεί δημόσια δεν αποζητά τα φώτα της δημοσιότητας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα προάστια του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η ίδια έχει πει μεταξύ άλλων: «Πιστεύω στον JD, και τον αγαπώ πραγματικά, και έτσι θα δούμε τι θα συμβεί με τη ζωή μας».

Ο αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει κατά καιρούς ότι αισθάνεται «ταπεινωμένος» από το τεράστιο βιογραφικό της συζύγου του και έχει παραδεχτεί ότι τη θεωρούσε τον «πνευματικό οδηγό του στο Γέιλ» όταν ήταν συμφοιτητές.

Η κυρία Βανς είχε ήδη πτυχίο ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Γέιλ και ήταν επίσης υπότροφος του Μπιλ Γκέιτς στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου πήρε πτυχίο στην πρώιμη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

Η Ούσα Βανς ήταν κάποτε υπάλληλος του Μπρετ Κάβανο, τώρα δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως υπάλληλος του Ανώτατου Δικαστηρίου, υπό τον Τζον Ρόμπερτς. «Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο λαμπρή είναι», έχει παραδεχτεί ο Βανς, λέγοντας ότι είναι σε θέση να «καταβροχθίσει» ένα βιβλίο 1.000 σελίδων μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

«Είναι η ισχυρή γυναικεία φωνή στον αριστερό μου ώμο που με καθοδηγεί».