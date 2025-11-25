Τι συμβαίνει με τον αντιπρόεδρο Βανς και τη χήρα Κερκ: Η σφιχτή αγκαλιά που άναψε φωτιές και η βέρα που λείπει

Μία σφιχτή αγκαλιά και μια δημόσια εμφάνιση χωρίς βέρα ήταν ακετά για να πάρουν φωτιά οι φήμες και να αρχίσουν τα κουτσομπολιά γύρω από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τη σύζυγό του Ούσα και την στενή σχέση με την Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή της αμερικανικής ακροδεξιάς, Τσάρλι Κερκ.

Η τελευταία, η χήρα Κερκ, χρειάστηκε να απαντήσει σχετικά με τον θερμό εναγκαλισμό της με τον αντιπρόεδρο Βανς και μάλιστα λίγες μόλις ημέρες αφότου η σύζυγός του Ούσα εθεάθη χωρίς τη βέρα της κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Camp Lejeune μαζί με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Η Έρικα Κερκ είπε ότι δεν καταλαβαίνει τον θόρυβο που έχει γίνει σχετικά με την πρόσφατη αγκαλιά της επί σκηνής με τον αντιπρόεδρο.

Σε μια εκδήλωση της οργάνωσης Turning Point USA στις 29 Οκτωβρίου, επτά εβδομάδες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, η χήρα ανέβηκε στη σκηνή ως η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της TPUSA. Απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα σύζυγό της πριν καλωσορίσει τον Βανς στη σκηνή για να μιλήσει.

«Κανείς δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον σύζυγό μου», είπε η 37χρονη Έρικα στο πλήθος. «Αλλά βλέπω κάποιες ομοιότητες του συζύγου μου στον Τζέι Ντι – στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Και γι’ αυτό είμαι τόσο ευλογημένη που μπορώ να τον παρουσιάσω απόψε».

Καθώς ο 41χρονος αντιπρόεδρος έβγαινε στη σκηνή, αυτός και η Έρικα αγκαλιάστηκαν σφιχτά. Μετά την αγκαλιά, η Έρικα έφερε το χέρι της στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Τζέι Ντι και εκείνος ακούμπησε για λίγο τα χέρια του στη μέση της.

Η απάντηση της Έρικα Κερκ

Ο χαιρετισμός εξέπληξε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, σύμφωνα με μια πληθώρα viral αναρτήσεων στα social media που ανέλυσαν τις τοποθετήσεις των χεριών τους και συζήτησαν για το αν η αγκαλιά ήταν κατάλληλη για την περίσταση, δεδομένης της πρόσφατης απώλειας του Τσάρλι Κερκ.

Το Σαββατοκύριακο η Έρικα Κερκ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μεγκιν Κέλι, η οποία τη ρώτησε για τη viral στιγμή. Η Κερκ υποστήριξε ότι η «γλώσσα αγάπης της είναι το άγγιγμα» και ξεκίνησε να περιγράφει τι συνέβη βήμα προς βήμα. Σύμφωνα με την ίδια, μόλις είχαν παίξει στην εκδήλωση ένα συγκινητικό βίντεο και άρχισε να κλαίει καθώς πήγαινε να υποδεχθεί τον Τζέι Ντι Βανς. Τότε εκείνος της είπε σύμφωνα με την περιγραφή της: «[Ο Τσάρλι] είναι τόσο περήφανος για σένα». «Ο Θεός να σε ευλογεί», του απάντησε η Κερκ και συνέχισε λέγοντας στην Κέλι: «Και αγγίζω το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Κάθε φορά που αγκαλιάζω κάποιον και ακουμπάω το πίσω μέρος του κεφαλιού του τού λέω πάντα: “Ο Θεός να σε ευλογεί”».

«Έκαναν σαν να άγγιξες τον πισινό του», αστειεύτηκε η Κέλι. Η Κερκ συμφώνησε, προσθέτοντας: «Νιώθω ότι δεν θα δεχόμουν τόσο μίσος αν το έκανα αυτό».

Σημειώνεται ότι ο Τζέι Ντι Βανς δεν έχει ακόμη αναφερθεί δημόσια στην αγκαλιά του με την Έρικα Κερκ.

Η στήριξη της Ούσα Βανς

Σημειώνεται πάντως ότι η χήρα του Κερκ έχει μιλήσει με θερμά λόγια τόσο τον Τζέι Ντι Βανς όσο και τη σύζυγό του για τη στήριξη τους της παρείχαν μετά τη δολοφονία του συζύγου της. Μάλιστα, είχε μοιραστεί μια στιγμή παρηγοριάς που έλαβε από την Ούσα Βανς, αμέσως μετά τη δολοφονία του συζύγου της 31χρονου ακτιβιστή Τσέρλι Κερκ, χαρακτηρίζοντάς την «πολύτιμη γυναίκα».

«Μου είπε: θα περάσεις αυτά τα 15 λεπτά και τα επόμενα 15 λεπτά μετά από αυτά», περιέγραψε η Έρικα Κερκ. «Ούσα, νομίζω ότι δεν το συνειδητοποιούσες τότε, αλλά αυτές οι λέξεις ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν να ακούσω».

Σύννεφα στον γάμο του Τζέι Ντι Βανς;

Και σαν μην έφτανε η αγκαλιά, η Ούσα Βανς εθέαθη χωρίς τη βέρα της στη Βόρεια Καρολίνα. Εκπρόσωπος της συζύγου του αντιπροέδρου έσπευσε να την δικαιολογήσει:

«[Είναι] μητέρα τριών μικρών παιδιών, που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια και ξεχνάει το δαχτυλίδι της μερικές φορές».

Από την άλλη, ο Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει αίσθηση όταν παραδέχτηκε ότι ελπίζει ότι η ινδουίστρια σύζυγός του θα ασπαστεί κάποια μέρα τον Καθολικισμό όπως έκανε αυτός στα 30 του.

«Τις περισσότερες Κυριακές, η Ούσα έρχεται μαζί μου στην εκκλησία. Ελπίζω, τελικά, ότι θα συγκινηθεί κάπως από το ίδιο πράγμα που συγκίνησε εμένα στην εκκλησία; Ναι, ειλικρινά, το εύχομαι, επειδή πιστεύω στο χριστιανικό ευαγγέλιο και ελπίζω τελικά η γυναίκα μου να το δει με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αν δεν το κάνει, τότε ο Θεός λέει ότι όλοι έχουν ελεύθερη βούληση και αυτό δεν μου δημιουργεί πρόβλημα», είχε πει.

Η Ούσα και ο Τζέι Ντι Βανς είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν τρία παιδιά: τον 8χρονο Γιούαν, τον 5χρονο Βίβεκ και την 3χρονη Μίραμπελ.