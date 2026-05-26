«Η Ρωσία μπορεί να παραποιήσει σήματα GPS βαθιά μέσα στην Ευρώπη», προειδοποιεί αξιωματούχος της Λιθουανίας

Σοβαρή προειδοποίηση από αξιωματούχο της Λιθουανίας, για τον τρόπο που η Ρωσία μπορεί να επηρεάσει τα κράτη της Ευρώπης. Όπως ανέφερε ο Ντάριους Κουλιέσιους, η Μόσχα μπορεί να παραποιήσει τα σήματα GPS βαθιά μέσα στην Ευρώπη σε ακτίνα έως 450 χιλιομέτρων από τον θύλακά της, το Καλίνινγκραντ.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, όλο και περισσότερα κράτη της Ευρώπης έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για ηλεκτρονικές παρεμβολές. Η απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πως αυτές οι καταγγελίες είναι απλά «τακτικές δυσφήμησης της Δύσης». Ο αξιωματούχος και αναπληρωτής επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών της Λιθουανίας ανέφερε πως η Ρωσία αύξησε τις κεραίες παραπλάνησης «spoofing» του GPS, που εκπέμπουν ψευδή σήματα για να μπερδέψουν άλλα συστήματα εντοπισμού.

Αναφέρει δε πως από τις 3 κεραίες που είχε μέχρι τις αρχές του 2025, τώρα «μετρά» 36.

Οι κεραίες αυτές βρίσκονται, δήλωσε, στο στρατιωτικοποιημένο έδαφος του Καλίνινγκραντ, ρωσικό θύλακα μεταξύ της Λιθουανίας και της Πολωνίας, χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, στις ακτές της Βαλτικής.

«Η περιστασιακή παρεμβολή ξεκίνησε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2023 στο Βίλνιους. Τώρα έχουν αναπτύξει τις υποδομές και η παρεμβολή έχει γίνει συστηματική, μόνιμη, αδιάκοπη ρωσική πρόκληση κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε ο Κουλιέσιους.

Η ρωσική πρεσβεία στη λιθουανική πρωτεύουσα Βίλνιους δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, αλλά η Μόσχα έχει αρνηθεί πολλές φορές τέτοιες κατηγορίες στο παρελθόν.

Χάρτης από τη λιθουανική ρυθμιστική αρχή δείχνει ότι η παραποίηση από τη Ρωσία του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) μπορεί να φθάσει μέχρι την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, το μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας και τμήματα της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Λευκορωσίας καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα. Η εμβέλεια έχει φθάσει τα 450 χιλιόμετρα, δήλωσε ο Κουλιέσιους, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το πώς γίνεται η μέτρηση αυτή.

Πέρυσι, ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες αντιμετώπισε προβλήματα με το GPS κοντά στο Καλίνινγκραντ ενώ αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δέχθηκε παρεμβολές ενώ πετούσε προς τη Βουλγαρία.

Η Εσθονία και η γειτονική Φινλανδία έχουν επίσης κατηγορήσει τη Ρωσία για παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης GPS στον εναέριο χώρο της περιοχής. Ωστόσο, οι περισσότερες σύγχρονες αεροπορικές εταιρίες και τα μεγάλα αεροδρόμια έχουν στη διάθεσή τους διάφορα εργαλεία πλοήγησης στην περίπτωση προβλημάτων με το GPS.