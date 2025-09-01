Συμβαίνει τώρα:
FT: Ύποπτη ρωσική παρέμβαση «τύφλωσε» το GPS του αεροπλάνου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία – Προσγειώθηκε με έντυπους χάρτες

Επιβεβαιώνει η Κομισιόν τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν - Το αεροπλάνο έκανε κύκλους περίπου 1 ώρα - Ανησυχία στις Βρυξέλλες καθώς ενισχύονται οι φόβοι για ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος
Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν / Photo by: Kay Nietfeld / picture-alliance / dpa / AP Images

Για ύποπτο περιστατικό ρωσικής παρέμβασης με στόχο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κάνουν λόγο οι Financial Times.  Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Πλόβντιφ της Βουλγαρίας αφού απενεργοποιήθηκαν οι υπηρεσίες GPS του αεροσκάφους. Οι FT «βλέπουν» ρωσική παρεμβολή προσθέτοντας πως η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε τελικά χειροκίνητα με έντυπους χάρτες, αφού πριν το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα. 

Τις παρεμβολές που δέχθηκαν οι υπηρεσίες πλοήγησης GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή στο GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Η Φον ντερ Λάιεν ταξίδευε από τη Βαρσοβία προς το Πλόνβντιφ για να συναντήσει τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιαζκόφ και να επισκεφθεί ένα αμυντικό εργοστάσιο.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να συγκρατηθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής» είπε σε δηλώσεις της από τη Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. 

Η διακοπή του σήματος ενδέχεται να προήλθε από jamming ή spoofing του εξουδετέρωσε τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης στην περιοχή.

Η διακοπή συνδέεται με παρεμβολή GPS, μία πρακτική που εμποδίζει ή παραποιεί τη δορυφορική πλοήγηση. Αρχικά χρησιμοποιούνταν για στρατιωτική και υπηρεσιακή προστασία, πλέον όμως χρησιμοποιείται ως εργαλείο αποσταθεροποίησης. Οι ευρωπαικές κυβερνήσεις εχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η αυξανόμενη παρεμβολή GPS που αποδίδεται στη Ρωσία ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την αεροπορία. 

«Ολόκληρη η περιοχή του αεροδρομίου έμεινε χωρίς GPS» είπε ένας από τους τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους FT. «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρέμβαση» πρόσθεσε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις Βρυξέλλες καθώς ενισχύονται οι φόβοι για ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από το Πλόβντιφ με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς προβλήματα μετά την επίσκεψη, καταλήγει το δημοσίευμα.

