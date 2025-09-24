Κόσμος

Επίθεση της Ρωσίας μέσω παρεμβολών στο αεροπλάνο που επέβαινε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας

Ακόμα μια προκλητική ενέργεια της Ρωσίας καταγράφεται εναντίον ευρωπαϊκής χώρας
Μαργαρίτα Ρόμπλες
Η υπουργός Αμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες / Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Χοντραίνει πολύ το παιχνίδι των επιθέσεων από την Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών στόχων. Όπως μεταδίδει το Bloomberg το αεροπλάνο της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας το οποίο μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες στη Λιθουανία δέχθηκε παρεμβολές μέσω GPS.

Η παρεμβολή μέσω GPS μπλοκαρίστηκε από το ηλεκτρονικό αμυντικό σύστημα του αεροπλάνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων Europa Press και επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του υπουργείου την Τετάρτη (24/09/25). Το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τη Βαλτική κοντά στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας.

Η Ρόμπλες ταξίδευε στη Λιθουανία για να επισκεφτεί τα ισπανικά στρατεύματα που στάθμευαν εκεί.

 

Νωρίτερα φέτος, η Πολεμική Αεροπορία της Ισπανίας ανέπτυξε οκτώ αεροσκάφη Eurofighter στη Λιθουανία ως μέρος της επιχείρησης του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο καθώς το σύστημα GPS ενός αεροπλάνου που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μπλοκαρίστηκε ενώ κατευθυνόταν προς τη Βουλγαρία στις (31/08/25).

Κόσμος
