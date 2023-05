Η Ρωσία συνέχισε και σήμερα (7.5.2023) ακάθεκτη τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στόχων στη Ουκρανία πριν από την φημολογούμενη ουκρανική αντεπίθεση, θέτοντας στο στόχαστρο βιομηχανική εγκατάσταση στη νότια περιοχή Μικολάιφ, ανέφεραν οι αρχές.

Ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιοχής, Βιτάλι Κιμ, ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ένα κτίριο και έδαφος που ανήκει σε επιχείρηση την οποία δεν κατονόμασε υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια της νύχτας όταν η περιοχή του τέθηκε στο στόχαστρο από τους Ρώσους με πέντε πυραύλους Kh-22.

Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, Γιούρι Ίχνατ, δήλωσε σήμερα το πρωί στην τοπική τηλεόραση πως συνολικά έξι τέτοιοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την Ρωσία εναντίον της χώρας του στη διάρκεια της νύχτας όμως κανένας δεν έπληξε τον στόχο του.

Στην ανατολική περιοχή Χάρκοβο στην Ουκρανία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πύραυλος S-300 έπληξε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην πόλη Μπαλακλίγια, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματά τους με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε πολιτικούς στόχους και υποδομές τις τελευταίες ημέρες.

#Ukraine says #Russia fired 5 Kh-22 missiles during the night.



In #Mykolaiv damage but no casualties according to officials. Local TG channel novostiniko posted this video but I cannot guarantee this was from the overnight attack.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/gWboz4wxi2