Κόσμος

Η Σακίρα βρέθηκε στη σεισμόπληκτη Κολομβία και υποσχέθηκε να δωρίσει 1 εκατ. δολάρια για την ανοικοδόμηση των σχολείων

Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό
Σακίρα
Σακίρα / REUTERS/Lee Smith
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Στο πλευρό των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία βρίσκεται η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η οποία υποσχέθηκε να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα.

Η Σακίρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ μία εβδομάδα αφού μια ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σκότωσε σχεδόν 300 ανθρώπους.

Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ δήλωσε ότι το ίδρυμά της Pies Descalzos δραστηριοποιείται σε αυτό τον φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, πολλά από τα οποία στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν (…) και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», τόνισε η Σακίρα μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κιμπντό, την πρωτεύουσα του νομού.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία.

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Majid Asgaripour
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