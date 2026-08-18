Η Σακίρα βρέθηκε στη σεισμόπληκτη Κολομβία και υποσχέθηκε να δωρίσει 1 εκατ. δολάρια για την ανοικοδόμηση των σχολείων

Στο πλευρό των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία βρίσκεται η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η οποία υποσχέθηκε να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα.

Η Σακίρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ μία εβδομάδα αφού μια ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σκότωσε σχεδόν 300 ανθρώπους.

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Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ δήλωσε ότι το ίδρυμά της Pies Descalzos δραστηριοποιείται σε αυτό τον φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, πολλά από τα οποία στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν (…) και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», τόνισε η Σακίρα μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κιμπντό, την πρωτεύουσα του νομού.

shakira ha anunciado que construira 10 escuelas en el chocó con su fundación pies descalzos y el empresario howard buffett, además de donar 1 millón de dólares para la reconstrucción del departamento



jueputa, enserió que en colombia no tenemos artista mas grande esta mujer pic.twitter.com/1oRNiSXDP0 — (@hey_timor) August 17, 2026

"El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela. Estamos muy conmovidos (…) Hay una deuda histórica con el Chocó (…) Voy a dedicar mis esfuerzos personales a… pic.twitter.com/Gu1mdGFdeS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία.