Η Σάρα Φέργκιουσον φεύγει οργισμένη από συνέντευξη – Το βίντεο του 2011 ξανά στην επικαιρότητα εν μέσω του σάλου για το email στον Επστάιν

Ένα βίντεο που δείχνει τη Σάρα Φέργκιουσον να αποχωρεί εξοργισμένη από τηλεοπτική συνέντευξη επανήλθε στο προσκήνιο, μετά τη διαρροή email στο οποίο αποκαλούσε τον Τζέφρι Επστάιν «εξαίρετο φίλο» – αποκαλύψεις που οδήγησαν αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί της.

Η δούκισσα του Γιορκ Σάρα Φέργιουσον και πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, είχε δώσει το 2011 μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο του 60 Minutes Australia, Μάικλ Άσερ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σηκώθηκε και έφυγε από το στούντιο, όταν οι ερωτήσεις άρχισαν να στρέφονται σε θέματα που δεν επιθυμούσε να συζητήσει.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν της ζητήθηκε να παρακολουθήσει βίντεο του 2010, όπου εμφανιζόταν να προσφέρει πρόσβαση με το… αζημίωτο στον τότε σύζυγό της, τον πρίγκιπα Άντριου. Στο υλικό που είχε καταγράψει η εφημερίδα News of the World, η Σάρα προσφέρθηκε να εξασφαλίσει συνάντηση με τον πρίγκιπα Άντριου έναντι του ποσού των 500.000 λιρών, σε έναν δημοσιογράφο που παρουσιαζόταν ως Ινδός επιχειρηματίας.

Μη μπορώντας να διαχειριστεί την πίεση για το σκάνδαλο, η Δούκισσα του Γιορκ αποχώρησε από τη συνέντευξη μόλις ξεκίνησε το θέμα.

Η ίδια ζήτησε «πέντε λεπτά» από τον δημοσιογράφο που την κοιτούσε απορημένος να φεύγει. Λίγο αργότερα όμως επέστρεψε, σύμφωνα με την Dailymail.

Το βίντεο αναρτήθηκε εκ νέου στον λογαριασμό του 60 Minutes Australia στο Instagram την Τρίτη (23.09.2025), μία ημέρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Σάρα Φέργιουσον αποκλείστηκε από φιλανθρωπικές οργανώσεις, μετά την αποκάλυψη ότι τον Απρίλιο του 2011 είχε ζητήσει συγγνώμη με email από τον καταδικασμένο παιδόφιλο χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν παρότι τον είχε προηγουμένως αποκηρύξει δημόσια. Η «Φέργκι», η δούκισσα του Γιορκ, έχει επίσης εμπλακεί στην υπόθεση Επστάιν.

Τον Μάρτιο του 2011, είχε ζητήσει συγγνώμη που δέχτηκε 15.000 λίρες (17.210 ευρώ) από τον χρηματοδότη. Είχε δηλώσει σε συνέντευξη ότι ήταν «μια πολύ λανθασμένη κρίση».

«Δεν θέλω να έχω ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν», δήλωσε επίσης.

Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, σύμφωνα με ένα email που έφερε στο φως αυτό το Σαββατοκύριακο η εφημερίδα «The Sun», επικοινώνησε ξανά με τον εγκληματία για να του ζητήσει «συγγνώμη». «Ξέρω ότι σε απογοήτευσα τρομερά», έγραψε στο email.

«Ήσουν πάντα ένας πιστός, γενναιόδωρος και εξαίρετος φίλος για μένα και την οικογένειά μου», πρόσθεσε η δούκισσα.