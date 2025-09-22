Σάρα Φέργκιουσον: Την απέκλεισαν και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις μετά την αποκάλυψη του email στον Τζέφρι Επστάιν

«Βροχή» πέφτουν οι αποκλεισμοί στη Σάρα Φέργκιουσον από φιλανθρωπικές οργανώσεις εξαιτίας της αποκάλυψης των σχέσεών της με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα (22.09.2025), η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου είχε στείλει email στον καταδικασμένο παιδόφιλο, αποκαλώντας τον «εξαίρετο φίλο».

Μετά τη διαρροή του email της προς τον Τζέφρι Επστάιν, η Σάρα Φέργκιουσον αντίκρισε «κόκκινη κάρτα» από αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόταν.

Ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ’, έχει ήδη πέσει σε δυσμένεια λόγω των στενών σχέσεών του με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο πρίγκιπας κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από μια Αμερικανίδα όταν ήταν 17 ετών, την οποία «είχε δανείσει» ο Έπσταϊν, όπως δήλωσε η ίδια.

Ο 65χρονος Άντριου δεν έχει αναλάβει κανένα δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς τίτλους, τα βασιλικά προνόμια και τις χορηγίες το 2022.

Η «Φέργκι», η δούκισσα του Γιορκ, έχει επίσης εμπλακεί στην υπόθεση Έπσταϊν.

Τον Μάρτιο του 2011, είχε ζητήσει συγγνώμη που δέχτηκε 15.000 λίρες (17.210 ευρώ) από τον χρηματοδότη. Είχε δηλώσει σε συνέντευξη ότι ήταν «μία πολύ λανθασμένη κρίση».

«Δεν θέλω να έχω ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε επίσης.

Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, σύμφωνα με ένα email που έφερε στο φως αυτό το Σαββατοκύριακο η εφημερίδα «The Sun», επικοινώνησε ξανά με τον εγκληματία για να του ζητήσει «συγγνώμη». «Ξέρω ότι σε απογοήτευσα τρομερά», έγραψε στο email.

«Ήσουν πάντα ένας πιστός, γενναιόδωρος και εξαίρετος φίλος για μένα και την οικογένειά μου», πρόσθεσε η δούκισσα.

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που πήραν «διαζύγιο» με τη δούκισσα του Γιορκ

Το Julia’s House, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά άρρωστα παιδιά, το οποίο λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Σάρα Φέργκιουσον, ανακοίνωσε τη Δευτέρα πρώτο ότι σταματά τη συνεργασία του μαζί της. «Μετά τις πληροφορίες που αφορούν την αλληλογραφία μεταξύ της δούκισσας του Γιορκ και του Τζέφρι Έπσταϊν, το Julia’s House αποφάσισε ότι δεν ενδείκνυται να συνεχίσει (η δούκισσα) ως προστάτιδά του», δήλωσε εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια, και άλλοι οργανισμοί με τη σειρά τους ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη συνεργασία τους με τη Σάρα Φέργκιουσον, όπως το «Children’s Literacy Charity», ή το «Teenage Cancer Trust».

Η οργάνωση «Prevent Breast Cancer» ανακοίνωσε, επίσης, ότι διακόπτει τις σχέσεις. Η δούκισσα είχε γίνει προστάτιδα του φιλανθρωπικού ιδρύματος πέρυσι, μετά και τη διάγνωση της ίδιας με καρκίνο του μαστού το 2023.

Το «Natasha Allergy Research Foundation» έθεσε τέλος επίσης στη σχέση του με τη Φέργκιουσον, η οποία ωστόσο δεν είχε εργαστεί για τον οργανισμό εδώ και αρκετά χρόνια. «Θα ήταν ακατάλληλο γι’ αυτήν να συνεχίσει να συνδέεται» με τη φιλανθρωπική οργάνωση, δήλωσαν οι ιδρυτές του.