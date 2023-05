Το Σάββατο (6/5/23) ο Κάρολος Γ’ στέφθηκε βασιλιάς και η τελετή της στέψης του -αλλά και της Καμίλα- έγραψε Ιστορία…

Ο Κάρολος ορκίστηκε, έβαλε τον χρυσοποίκιλτο αυτοκρατορικό μανδύα, φόρεσε το βαρύ στέμμα του Αγίου Εδουάρδου και ακούστηκε το «God save the King», 70 χρόνια μετά την τελευταία τελετή στέψης που δεν ήταν άλλη από αυτή της μητέρας του…

ΦΩΤΟ REUTERS

Όλα κύλησαν απόλυτα προγραμματισμένα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο, μετά από αμέτρητες πρόβες που είχαν γίνει για την μεγάλη ημέρα.

Με αδιάβροχα και ομπρέλες, άνθρωποι κάθε ηλικίας, από κάθε γωνιά του πλανήτη συνέρρεαν τις τελευταίες ημέρες στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν από κοντά την ιστορία να γράφεται.

ΦΩΤΟ REUTERS

Η βροχή που άρχισε να πέφτει λίγο πριν την τελετή στέψης, δεν φάνηκε να ενόχλησε κανέναν και όλοι παρέμειναν εκεί, περιμένοντας τη στιγμή που θα περάσει από μπροστά τους η άμαξα με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα.

Αυτό έγινε λίγο μετά τις 12.00 (ώρα Ελλάδας) που Κάρολος και Καμίλα ξεκίνησαν για το Αββαείο του Γουέστμινστερ με το κοινό να παραληρεί.

ΦΩΤΟ REUTERS

Από νωρίς, είχαν αρχίσει να καταφτάνουν οι λαμπεροί προσκεκλημένοι για την μεγάλη ημέρα.

Δείτε εδώ το LIVE του newsit.gr για την ιστορική τελετή στέψης

Τα φλας τράβηξαν οι σύζυγοι μεγάλων ηγετών όπως η Τζιλ Μπάιντεν και η Ολένα Ζελένσκα, καλλιτέχνες όπως η Έμμα Τόμσον και ο Λάιονελ Ρίτσι αλλά και η τέως βασίλισσα της Ελλάδας Άννα Μαρία με τον Παύλο και την Μαρί Σαντάλ.

Λίγο πριν φτάσουν Κάρολος και Καμίλα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, έφτασαν τα αδέρφια του Καρόλου, οι γιοι του και τα εγγόνια του, ενώ ο πρίγκιπας George -ο δεύτερος πλέον στη σειρά διαδοχής- είχε ρόλο στην τελετή στέψης και ήταν συνεχώς μαζί με τον παππού του.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κάθριν μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά τους Σάρλοτ και Λούις – REUTERS

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, Χάρι που δεν είχε ρόλο στην τελετή – ΦΩΤΟ REUTERS

Σε αντίθεση με τον μεγάλο αδελφό του George, που ακολούθησε το πρωτόκολλο, ο μικρός Louis, έδειχνε να… βαριέται κατά τη διάρκεια της τελετής, χασμουριόταν συνεχώς και… τράβηξε για ακόμα μια φορά τα φλας των φωτογράφων.

Τα φλας άστραψαν όμως και για τη συγκινητική στιγμή, που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φίλησε τον πατέρα του και του ορκίστηκε πίστη και αφοσίωση…

Αμέσως μετά τη στέψη του Καρόλου, ακολούθησε τη στέψη της Καμίλα…

Στη συνέχεια, αναχώρησαν οι δυο τους με την χρυσή επίσημη άμαξα, που είναι κατασκευασμένη το 1762 από ξύλο επικαλυμμένο με φύλλα χρυσού και χρησιμοποιείται σε κάθε στέψη από το 1831…

Λίγο μετά τις 16:00 ήρθε η στιγμή της αποθέωσης από τον συγκεντρωμένο λαό έξω από τα ανάκτορα. Ο Βασιλιάς Κάρολος, η Βασίλισσα Καμίλα και όλη η βασιλική οικογένεια βγήκαν στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ και χαιρέτησαν το πλήθος.

Από το μπαλκόνι έλειπαν ο Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος έφυγε αμέσως μετά την τελετή στέψης – σύμφωνα με το BBC – και ο ατιμασμένος Πρίγκιπας Άντριου.

Προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας, τα διάσημα Red Arrows της βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας πέταξαν με καπνούς στα χρώματα της σημαίας.

The Royal Air Force's famous Red Arrows fly over a rainy Buckingham Palace, ending a brief and slimmed down display.



Follow live updates: https://t.co/w3D1TEF9U9 pic.twitter.com/JThiZ9XJmb