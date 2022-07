Ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής της Αστάνα, έγινε viral στα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας συναντήθηκε με τον Ιρανό Πρόεδρο, Ιμπραήμ Ρεϊσί, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι παρατηρητικοί “τσάκωσαν” τον Φιντάν να βλέπει τις σημειώσεις του Αλτούν. Το στιγμιότυπο έγινε viral, με πολλούς να αστειεύονται ότι επρόκειτο για… κατασκοπεία. Ωστόσο, οι δυο τους απλώς… αντάλλαζαν σημειώσεις.

To be serious, Turkish intel chief and director of communications are comparing notes as Erdogan delivers his speech. It is a joke but for people who take it seriously yeah no spying moment



Via @yasiremres pic.twitter.com/uiBri3GcPG