Η Βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε για τελευταία φορά από το Παλάτι της. Στις 16:22 ακριβώς η λαμπρή αλλά σιωπηλή πομπή ξεκίνησε από το Μπάκινγχαμ προς την κεντρική αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου όπου η σορός της Βασίλισσας θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η πομπή διέσχισε μια διαδρομή περίπου 2 χιλιομέτρων σε 38 λεπτά. Την συνόδευσαν μέλη του βασιλικού ιππικού, ενώ πεζή ακολουθούσαν ο βασιλιάς Κάρολος, τα παιδιά του πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η Βασιλική σύζυγος Καμίλα και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ ακολουθούσαν με αυτοκίνητο όπως και η Μέγκαν Μαρκλ.

Queen Camilla & the Princess of Wales have arrived at the Palace of Westminster alongside the Duchess of Sussex & Countess of Wessex. pic.twitter.com/1JCtsUhCFh