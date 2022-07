Η Τερέζα Μέι φαίνεται πως διασκέδασε με την ψυχή της το βράδυ της Πέμπτης (07.07.2022) μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, αφού χόρεψε γεμάτη κέφι στο φεστιβάλ Henley.

Τρία χρόνια μετά την δική της, γεμάτη δάκρυα, παραίτηση, η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι φαίνεται να έχει πολύ πιο ανάλαφρη διάθεση. Ίσως για αυτό να ευθύνεται η παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, που ήρθε ύστερα από μπαράζ παραιτήσεων υπουργών, υφυπουργών και στελεχών του Συντηρητικού Κόμματος. Και ίσως γιατί είναι εκείνος που της στέρησε την ολοκλήρωση της θητείας της.

Theresa May spotted dancing to Craig David on day of Boris Johnson's resignation pic.twitter.com/PyittAfBVi

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο από τον Glenn Campbell, πολιτικό συντάκτη του BBC Scotland News, η πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να απολαμβάνει όσο τίποτα την παράσταση του Craig David στην εκδήλωση στο Henley στον Τάμεση, το βράδυ της Πέμπτης.

Στο βίντεο, η 65χρονη, έδειχνε πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Την βλέπουμε να χορεύει και να χτυπά παλαμάκια στους ρυθμούς του «Nothing Like This», φορώντας ένα κομψό, πορτοκαλί φόρεμα, ενώ συνοδεύεται από τον σύζυγό της.

#TheresaMay at Henley Regatta today … living her best life and proving that revenge really is a dish best served ice cold 😂😂😂#BorisResigns #GTTO

Let’s get them all out next !#ToriesOut pic.twitter.com/7KimC1mJwn