Το Under, όπως δηλώνει και το όνομά του, είναι ένα εστιατόριο που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα στην απόμακρη περιοχή Lindesnes, της Νορβηγίας.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Snøhetta δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ότι το υποθαλάσσιο εστιατόριο έχει, μετά από τρία χρόνια από τη δημιουργία του, καλυφθεί από θαλάσσια ζωή, κάτι που επεδίωκαν οι δημιουργοί του.

Έχει εμβαδόν 495 τετραγωνικά μέτρα και έχει «βυθιστεί» στα ανοιχτά μιας βραχώδους ακτογραμμής στην Νορβηγία, που τώρα λειτουργεί και ως τεχνητός ύφαλος.

Το νορβηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο σχεδίασε το «Under» σαν έναν σωλήνα από τσιμέντο, ο οποίος παραπέμπει σε τηλεσκόπιο. Εξωτερικά, το τσιμέντο αφέθηκε γυμνό, ώστε στην τραχιά επιφάνειά του να μπορούν να προσκολληθούν φύκια και μαλάκια.

«Το υποθαλάσσιο εστιατόριο σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματωθεί, στο πέρασμα των χρόνων, πλήρως στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς η άγρια επιφάνεια του τσιμεντένιου κελύφους είχε στόχο να λειτουργήσει ως τεχνητός ύφαλος, καλωσορίζοντας πεταλίδες και κέλπιες (είδη φυκιών) για να το κατοικήσουν» είπαν, μιλώντας στο Dezeen, οι αρχιτέκτονες.

«Τώρα, είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τις σχεδιασμένες ενσωματώσεις να ζωντανεύουν, καθώς η φύση έχει πλήρως αγκαλιάσει και κατοικήσει το κτίσμα».

Το «Under» ήταν το πρώτο υποθαλάσσιο ρεστοράν της Ευρώπης και το μεγαλύτερο, παγκοσμίως. Πέραν της προσφοράς μοναδικής εμπειρίας ενδιαίτησης στους επισκέπτες, το κτίσμα στόχευε στην προσέλκυση θαλάσσιας ζωής, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα της περιοχής και προμηθεύοντας φρέσκα υλικά στον σεφ.

Επιπλέον, προσφέρει στους θαλάσσιους βιολόγους μοναδικό χώρο για να μελετήσουν τη θαλάσσια ζωή και ενθαρρύνει τους επισκέπτες να μάθουν για αυτήν, παρατηρώντας την από κοντά.

«Πολλοί υποστηρίζουν ότι για να φροντίσει πραγματικά η ανθρωπότητα περισσότερο τη φύση, είναι ανάγκη περισσότερος κόσμος να τη δει πιο πολύ και να μάθει πιο πολλά για αυτήν» είπαν από το Snøhetta.

Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες, η βιοποικιλότητα της τοποθεσίας είναι μεγάλη, καθώς είναι στο σημείο όπου η Βαλτική συναντά τον Ατλαντικό. Τα φύκια και τα μαλάκια που έχουν προσκολληθεί στην επιφάνεια του νερού σχηματίζουν έναν ύφαλο ο οποίος θα καθαρίσει το νερό και θα προσελκύσει περισσότερα θαλάσσια πλάσματα.

Μετά την ολοκλήρωση του υποθαλάσσιου ρεστοράν, οι αρχιτέκτονες πρόσθεσαν μια σειρά από δομές στον γύρω βυθό, όπως βράχια, οι οποίοι ευελπιστούν ότι θα προσφέρουν ένα «ακόμη καλύτερο φυτώριο» για οργανισμούς. Για τους επισκέπτες, ένα γιγαντιαίο παράθυρο από ακρυλικό λειτουργεί ως κορνίζα της θέας της θαλάσσιας ζωής.

