ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από πλημμύρες στο Τέξας

Τον θάνατο αρκετών κατοίκων του Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, από τις πλημμύρες ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, κάνοντας επίσης λόγο για αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κερ του Τέξας των ΗΠΑ, 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται περισσότερα από 20 παιδιά που παρασύρθηκαν από τα νερά των πλημμυρών, οι οποίες σάρωσαν την κατασκήνωσή τους.

Ο απολογισμός της ξαφνικής ανόδου της στάθμης των υδάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Ρομπ Κέλι, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών της κομητείας Κερ, στο κεντρικό Τέξας.

«Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους ανθρώπους» που πέθαναν, δήλωσε, κάνοντας λόγο για «πολύ καταστροφικές και φονικές» πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Catastrophic flooding occurring across portions of the Texas Hill Country this July 4th. The Llano River in Llano, TX is currently (as of 5pm) flowing at over 109,000 cubic feet per second, when 5 hours ago it was about 500. #TXwx @TxStormChasers pic.twitter.com/wLT5pEcG5T