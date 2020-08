Την θέση πως η Τουρκία θα εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ εάν η Ελλάδα αν αναλάβει στρατιωτική δράση στην Ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασε ο αρχιτέκτονας του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας, Ναύαρχος Cem Gurdeniz.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως, «η Τουρκία θα εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ εάν η Ελλάδα αναλάβει στρατιωτική δράση στην Ανατολική Μεσόγειο- Η απόσυρση της Τουρκίας από τη συμμαχία θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα στη νότια πτέρυγα του».

