Η τρομακτική στιγμή που κρουαζιερόπλοιο παίρνει κλίση 45 μοιρών εν μέσω καταιγίδας – «Ήταν σαν τον Τιτανικό»

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει το συγκλονιστικό βίντεο που έχει καταγράψει καρέ – καρέ τη στιγμή που κρουαζιερόπλοιο παίρνει κλίση 45 μοιρών εν μέσω κακοκαιρίας ανοιχτά των ακτών της Αφρικής, με επιβάτες, μάλιστα, να στέλνουν μηνύματα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς θεωρούσαν πως θα πεθάνουν.

Οι δραματικές σκηνές στο κρουαζιερόπλοιο Explorer of the Seas της Royal Caribbean εκτυλίχθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Όπως δείχνουν τα πλάνα, επιβάτες προσπαθούν να σταθούν όρθιοι, ενώ αντικείμενα πέφτουν και σπάνε γύρω τους.

Το βίντεο κατέγραψε με το κινητό του ο καναδός επιβάτης Νταν Σο, 41 ετών. «Ήταν σαν τον Τιτανικό», δήλωσε στο Kennedy News and Media, περιγράφοντας το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου ούρλιαζαν, ενώ ακούγονταν ήχοι από διάφορα αντικείμενα που έσπαγαν.

«Συνήθως τα κύματα κάνουν το πλοίο να ταλαντεύεται, αλλά εδώ έγερνε για πέντε λεπτά στη μία πλευρά. Κράτησε τη θέση του για περίπου τρία λεπτά», είπε, μεταξύ άλλων.

«Σκέφτηκα ότι αυτό ίσως είναι το τέλος και ότι το πλοίο θα βυθιζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έβγαλα το κινητό μου και έστειλα ένα μήνυμα στους συναδέλφους μου, λέγοντάς τους ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί και να προσέχουν».

«Έγραφα το τελευταίο μου μήνυμα, πιστεύοντας ότι θα πεθάνω», συμπλήρωσε ο 41χρονος, που ταξίδευε για πρώτη φορά στη ζωή του με κρουαζιερόπλοιο.

A cruise ship tilted 45 degrees in the Atlantic ocean causing chaos on board 🤯pic.twitter.com/97LcAMQ5L9