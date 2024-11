Η Βόρεια Κορέα έστειλε πυροβόλα και εκτοξευτές ρουκετών στη Ρωσία, αναφέρει η Σεούλ

Μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας αποκτά η Βόρεια Κορέα, καθώς – σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας – απέστειλε νέα φορτία συστημάτων πυροβολικού και εκτοξευτών ρουκετών στη Ρωσία.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (SNR) «επιβεβαίωσε ότι η Βόρεια (Κορέα) απέστειλε αυτοκινούμενα πυροβόλα 170 χιλιοστών και εκτοξευτές ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς 240 χιλιοστών» στη Ρωσία, δήλωσε σε ενημέρωση της SNR ο Λι Σεόνγκ-κουεούν, μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής της Νότιας Κορέας που είναι αρμόδια για τον τομέα των πληροφοριών.

Η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε επίσης προσωπικό για τη συντήρηση των όπλων αυτών, που δεν ανήκουν στο ρωσικό συμβατικό οπλοστάσιο, πρόσθεσε ο ίδιος, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Την πληροφορία για αποστολή αυτοκινούμενων πυροβόλων και εκτοξευτών ρουκετών από την Βόρεια Κορέα στην Ρωσία είχε αναφέρει και δημοσίευμα των Financial Times στις 16/11/2024.

“North Korea provided 50 domestically produced 170mm M1989 self-propelled howitzers and 20 updated 240mm MLRS that can fire standard rockets and guided ones” – Financial Times.https://t.co/YaLSvgxKy2 pic.twitter.com/uAQO0bVvsJ