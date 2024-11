Η Βρετανία έστειλε πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία πριν το «πράσινο φως» του Μπάιντεν λέει το Bloomberg

Η βρετανική κυβέρνηση φαίνεται ότι παρέδωσε τους πυραύλους cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Storm Shadow στην Ουκρανία προτού ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δώσει άδεια χρήσης βαλλιστικών πυραύλων ATACMS εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg αναφέρει σήμερα (26.11.2024), επικαλούμενο πηγές πληροφόρησης, ότι η Βρετανία παρέδωσε τους προηγμένους πυραύλους στην Ουκρανία, σε μια αρκετά ευνοϊκή χρονική συγκυρία.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παρέδωσε τους Storm Shadow στην Ουκρανία χωρίς δημόσια ανακοίνωση, ακόμη και πριν από την απόφαση να δοθεί το «πράσινο φως» στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στη Ρωσία.

Britain Has Supplied Ukraine with Dozens of Storm Shadow Missiles — Bloomberg



The delivery reportedly took place before London lifted restrictions on Ukraine’s use of this weaponry.



“The shipments, which were not publicly disclosed, occurred several weeks ago and were arranged… pic.twitter.com/33PQk2hXzI