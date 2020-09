Τι κι αν η Βρετανία και όλος ο πλανήτης έχει γονατίσει από τον κορονοϊό. Η σύντροφος του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον η Κάρι Σίμοντς κάνει διακοπές! Και όχι στο εξοχικό της οικογένειας που δεν θα ήταν κάτι το μεμπτό αλλά στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Η Κάρι Σίμοντς μαζί με το λίγων μηνών αγοράκι της όπως αποκάλυψε η Daily Mail άφησε πίσω της την μιζέρια και τα μέτρα που αφούν όλους τους βρετανούς εκτός από την ίδια και κάνει τις διακοπές της σε πεντάστερο ξενοδοχείο όπου κοστίζει 600 λίρες η βραδιά.

Η 32χρονη Κάρι σύμφωνα με όσα είπαν όσοι την είδαν στην Λίμνη Κόμο έδειχνε ξέγνοιαστη και χαλαρή σαν να μην καιγόταν ο κόσμος…

THEY ARE TAKING US FOR MUGS! 😡 #BorisHasFailedTheNation#carriesymonds



Carrie enjoys Italy break as Rishi Sunak tries to save UK jobs https://t.co/uL4mPEyg5W @MailOnline