Την απελευθέρωση ενός ομήρου με διπλή υπηκοότητα από το Ισραήλ και τη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (26.11.2023) η Χαμάς, την ώρα που η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις λίστες με τα ονόματα των ανθρώπων που θα ανταλλαχθούν σήμερα και τους ισλαμιστές να δηλώνουν ότι «η συμφωνία προχωρά ομαλά».

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την είδηση για την απελευθέρωση του ομήρου με διπλή υπηκοότητα από το Ισραήλ και τη Ρωσία ενώ η Times of Israel τόνισε ότι ο συγκεκριμένος αιχμάλωτος αφέθηκε ελεύθερος σαν… χάρη της Χαμάς προς τον Βλανιτμίρ Πούτιν και ότι το όνομά του δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 13 Ισραηλινών.

Πιο αναλυτικά, η Χαμάς σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι απελευθέρωσε τον όμηρο με ρωσική υπηκοότητα «ως απάντηση στις προσπάθειες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ένδειξη εκτίμησης της ρωσικής θέσης για την υποστήριξη του παλαιστινιακού αγώνα».

Παράλληλα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλείται τη Χαμάς και μεταδίδει ότι ο όμηρος έχει ήδη παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πάντως, τα στοιχεία του ομήρου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ξανά ότι τίποτα σχετικά με τη συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων δεν θα πρέπει να θεωρείται οριστικό μέχρι να πραγματοποιηθεί και να ανακοινωθεί επίσημα. Άλλωστε, η ανταλλαγή καθυστέρησε πολλές ώρες χθες λόγω διαμαρτυριών της Χαμάς.

Παράλληλα, ο Ίζατ αλ-Ρισέκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ίζατ αλ-Ρισέκ, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής» η συμφωνία με το Ισραήλ υλοποιείται «σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η ισραηλινή κατοχή προσπαθεί να χειραγωγήσει τα ονόματα και τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν στη συμφωνία ανταλλαγής» και ότι οι μεσολαβητές μεταξύ των μερών εργάζονται για την παράταση της εκεχειρίας. «Ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις προσπάθειες», είπε, χωρίς να δώσει περεταίρω διευκρινίσεις.

Από χθες, τόσο το Κατάρ όσο και η Αίγυπτος πιέζουν για επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με μια αντιπροσωπεία από τη Ντόχα να προσγειώνεται στο Τελ Αβίβ με σκοπό να πραγματοποιήσει τις σχετικές συνομιλίες.

Μάλιστα, σήμερα έγινε κάτι για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο που συγκλονίζει εδώ και 51 ημέρες τη Μέση Ανατολή. Αντιπροσωπεία του Κατάρ πέρασε μέσα στη Λωρίδα της Γάζας με επικεφαλής τη Λόλουα Ρασίντ αλ-Χατέρ, υπουργό για τις διεθνής συνεργασίες.

A Qatari delegation headed by Qatar's Assistant Foreign Minister Lolwah Al Khater arrive in the #Gaza Strip through the Rafah border crossing, marking the first international delegation to enter the enclave since the outbreak of the Israeli aggression. pic.twitter.com/pNbvD2ONK9