Η Χαμάς απελευθέρωσε 17 ομήρους, 13 από το Ισραήλ και 4 από την Ταϊλάνδη, επιβεβαίωσε το Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου (25.11.2023), την ώρα που το κονβόι του Ερυθρού Σταυρού περνούσε από τη Ράφα προς την Αίγυπτο για να τους παραδώσει στο Κερέμ Σαλόμ, στο σημείο συνάντησης με τον ισραηλινό στρατό.

Οι όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς μετά από πολύωρη καθυστέρηση, καθώς η συμφωνία με το Ισραήλ πήγε να τιναχτεί στον αέρα. «Καμία απελευθέρωση αν το Ισραήλ δεν αφήσει να περάσουν όλα τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», ήταν το μήνυμα των ισλαμιστών.

Το Ισραήλ απείλησε τη Χαμάς, με τον στρατό να στέλνει τελεσίγραφο «ή μας παραδίδετε τους ομήρους ή συνεχίζουμε τον πόλεμο», όμως μετά την καθοριστική μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, η συμφωνία τέθηκε ξανά σε εφαρμογή και απελευθερώθηκαν και άλλοι αιχμάλωτοι.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων των ομήρων πραγματοποιήθηκε στο Κερέμ Σαλόμ, ένα κιμπούτς του Ισραήλ που αποτελεί πέρασμα από τα σύνορα της χώρας με αυτά της Γάζας και της Αιγύπτου. Από εκεί, θα μεταφερθούν στα νοσοκομεία Sheba, Soroka και Assaf Harofeh για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι περισσότεροι από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν απόψε είναι κάτοικοι του κιμπούτς Μπεερί, μια από τις περιοχές του Ισραήλ που δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα χτυπήματα της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ήδη, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, οι συγγενείς των ομήρων άρχισαν να τους αναγνωρίζουν από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα από την άφιξή τους στο πέρασμα της Ράφα με το κονβόι του Ερυθρού Σταυρού.

Η στιγμή της άφιξης στη Ράφα:

وصول سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى معبر #رفح#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/tQwZDZOwfQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 25, 2023

Μέχρι στιγμής, τα ονόματα που έχουν επιβεβαιωθεί και μεταδίδονται από τα ισραηλινά ΜΜΕ είναι τα εξής:

Η 12χρονη Hila Rotem, η οποία έπεσε στα χέρια της Χαμάς μαζί με την 54χρονη μητέρα της. Η μητέρα της, η Maya Rotem, έχει μείνει αιχμάλωτη στη Γάζα.

Η 9χρονη Emily Hand, η οποία είχε θεωρηθεί νεκρή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου. Τελικά, την απήγαγαν.

Ο 17χρονος Noam Or και η 13χρονη Alma Or, που απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς μέσα από το σπίτι τους στο Kibbutz Be’eri στις 7 Οκτωβρίου, μαζί με τον πατέρα τους, τον 48χρονο Dror Or και τον 18χρονο ξάδερφό τους, Liam Or. Η μητέρα τους, η Yonat Or σκοτώθηκε στην επίθεση. Ο Dror και ο Liam εικάζεται ότι παραμένουν όμηροι στη Γάζα.

Η 12χρονη Noam Avigdori και η 52χρονη μητέρα της, Sharon Avigdori.

Η 67χρονη Shoshan Haran.

Η 38χρονη Adi Shoham και τα παιδιά της, ο 8χρονος Naveh και η 3χρονη Yahel

Η 53χρονη Shiri Weiss και η 18χρονη κόρη της, Noga Weiss

Η 21χρονη Maya Regev.

Εικόνες από την άφιξη των ομήρων στη Ράφα:

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι Ταϊλανδοί απελευθερώθηκαν με παρέμβαση Ερντογάν

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η απελευθέρωση των Ταϊλανδών ομήρων από τη Γάζα αποφασίστηκε μετά από την παρέμβαση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σε απάντηση των προσπαθειών του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς ολοκλήρωσε την απελευθέρωση των Ταϊλανδών κρατουμένων από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πρόκειται για 4 Ταϊλανδούς εργάτες που απελευθερώθηκαν το Σάββατο και άλλους 10 που απελευθερώθηκαν την Παρασκευη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλοι Ταϊλανδοί μεταξύ των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

Με πληροφορίες και φωτογραφίες από Reuters