Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας

Με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής (22.09.2024) απάντησε η Χεζμπολάχ στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τις οποίες σκοτώθηκαν πολλά ανώτατα στελέχη της.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοχοποίησε την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ του Ισραήλ εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους, σε αντίποινα για τις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», εν μέσω εντατικών ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στη μεθόριο.

Ακολούθησαν άλλες δύο επιθέσεις, επίσης με δεκάδες πυραύλους, στην κοιλάδα Τζεζρίλ. Αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Συνολικά, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περίπου 30 ρουκέτες σε περιοχές βαθιά στο βόρειο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το πρώτο μπαράζ σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ το δεύτερο και το τρίτο από τις 3:30 ως τις 5.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν την ισραηλινή αεροπορική βάση στο Ραμάτ Νταβίντ, έξω από τη Χάιφα, να έχει πιάσει φωτιά.

Hezbollah fired about 15 x 330mm Fajr-5 rockets with approximately 75 kilometers range on Israel.



Rockets targeted Ramat David Air Base, approximately 20 kilometers southeast of Haifa. Damage reported.



A fire broke out in the city of Nazareth. pic.twitter.com/9YqwL1YAoH — Clash Report (@clashreport) September 21, 2024

⚡️BREAKING: Fire and smoke rises from the Israeli “Ramat David” Air Base southeast of Haifa. https://t.co/nV5UC97B0C pic.twitter.com/HAzkcR2Hd6 — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 21, 2024

Σε πολλές περιοχές του Ισραήλ καθόλη τη διάρκεια της νύχτας ηχούσαν σειρήνες προειδοποιώντας τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια προκειμένου να προστατευτούν.

#Lebanon / #Palestine / #Israel 🇱🇧🇵🇸🇮🇱: #Hezbollah carried out a rocket attack against #IDF Ramat David Airbase and impact reported in the city of #Nazareth.



Notably, the attack appears to be carried out with possible #Syria-made 🇸🇾 302mm ‘Khaibar-1’ (M-302) artillery rockets. pic.twitter.com/TSQsHOc2lh — War Noir (@war_noir) September 21, 2024

This is the Iranian Fajr (330 mm) missile that Hezbollah launched in Lebanon, six of them moments ago, for the first time since the beginning of the war against Israel. Here are video clips of the moment 100 rockets were fired towards Upper Galilee and southern Haifa, while… pic.twitter.com/HlcE2zVLrd — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) September 21, 2024

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών τραυματίστηκε πολύ ελαφρά από θραύσματα μετά από αναχαίτιση, σύμφωνα με τους γιατρούς του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα ο IDF αναφέρει ότι πολλά ύποπτα drones που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από το Ιράκ αναχαιτίστηκαν με επιτυχία. Τονίζει μάλιστα ότι δεν πέρασαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Τα μαθήματα στα σχολεία της Χάιφα και στα Υψίπεδα του Γκολάν ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας.